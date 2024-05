Nova oficina d’atenció de la Guàrdia Civil en l’Alcudia

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha posat a disposició de la Guàrdia Civil un nou local. Perquè permetrà millorar els treballs que es destinen al contacte directe amb els veïns i veïnes de la localitat.

Per això millora el servei amb una millor privacitat i un horari fix que requereix aquest servei.



L’Intendent en Cap de la Policia Local de l’Alcúdia, Alfredo Borràs; l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom. I la regidora de Benestar Social, Àngels Boix, van visitar les noves instal·lacions que han estat perfectament adequades al servei que es pretén oferir.

L’antiga ubicació de la Guàrdia Civil a la casa de la Solera es va veure traslladada al reconvertir aquest espai en l’Espai Etnològic Casa la Solera. Ja que resultava incompatible amb l’actual ús cultural de l’edifici. La posada en marxa de les noves dependències de la Guàrdia Civil a l’Alcúdia són necessàries per la necessitat de donar solució al que és una reivindicació de la ciutadania de l’Alcúdia.

Des de l’equip de Govern es va reafirmar el compromís d’ubicar un nou espai a la Guàrdia Civil, així com dies i horaris concrets per atendre els veïns i veïnes de la localitat. L’Ajuntament de l’Alcudia s’ha fet càrrec de la reforma de les noves dependències per a aquesta oficina, així com ho farà del lloguer i les despeses que genere.

Les denúncies poden presentar-se ara al Carrer Pàrroco Mora, número 29 i l’atenció al públic serà dimarts i divendres de 9 a 14 hores

Segons l’alcalde, Andreu Salom: “Sempre és bona notícia la posada en marxa de noves instal·lacions que milloren les condicions laborals dels treballadors i treballadores. Que, a més, en aquest cas va associat a una millora dels serveis cap a la ciutadania.

La Guàrdia Civil és garantia de seguretat a l’Alcúdia i amb aquesta nova seu queda enfortit el seu servei. Per altra part, es redueïx de tres a dos dos dies a la semana l’atenció als ciutadans, cosa que no depén de l’Ajuntament, ja que obeeix a la falta de recursos de la comandància de la Guàrdia Civil de la qual depenen l’Alcudia, Carlet, Alginet, Benimodo i Guadassuar”.