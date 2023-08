Nova Rotonda a Alzira: La Diputació Millora la Seguretat en les Carreteres CV-510 i CV-506 amb una Inversió de 2,74 Milions d’Euros

Projecte d’Infraestructura: Una Glorieta a la Intersecció de les Carreteres CV-510 i CV-506 i una altra en el Camí Baix de Corbera

Reforç de Seguretat: Mesures de Seguretat Vial, Ampliació de la Plataforma i Millora del Drenatge

El divendres 11 d’agost de 2023, la Diputació de València ha obert al tràfic la nova rotonda en el cruce de les carreteres CV-510 i CV-506 a Alzira. Aquest projecte, que forma part de l’àrea provincial d’infraestructures, té com a objectiu millorar la intersecció que existia anteriorment entre ambdues vies de titularitat provincial, així com reforçar la seguretat en el cruce de la CV-506 amb el Camí Baix de Corbera, que comunica Alzira amb Corbera i Favara, a la comarca de la Ribera Alta.

Amb un pressupost de més de 2.740.000 euros i un termini d’execució estimat de sis mesos, l’actuació de la Diputació de València millorarà la seguretat vial en aquestes carreteres. Això s’aconseguirà mitjançant l’execució de sendes glorietas en les dites interseccions, pacificant el tràfic i canalitzant les distintes trajectòries. Aquestes mesures prohibiran els girs a l’esquerra i evitaran així els perillosos creuaments de les mateixes.

Les obres consisteixen principalment en la implantació d’una intersecció tipus giratòria de 29 metres de radi exterior situada sobre la intersecció de la CV-510 i la CV-506, i d’una altra de 17,5 metres a la intersecció de la CV-506 amb el camí Baix de Corbera. Això millorarà la visibilitat de les interseccions tipus ‘cruz’ existents, reduint de manera significativa el risc d’accidents.

A més, s’han adoptat altres mesures que contribueixen a la seguretat dels usuaris de la via, com ara l’ampliació de la plataforma actual amb l’addició d’arcenes d’un metre i bermes de 0,75 metres, i la millora de la xarxa de drenatge per a la correcta evacuació de les escorrenties de la carretera.

Aquestes inversions, dissenyades i executades per l’àrea provincial d’infraestructures sota la direcció de la vicepresidenta segona, Reme Mazzolari, responen a un compromís de millora i modernització de la infraestructura viària, incrementant la seguretat dels conductors i vianants en aquesta zona clau de la comarca de la Ribera Alta.