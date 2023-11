El Cercle alzireny La Gallera acollirà el pròxim dissabte la novena marató de donació de sang solidària la gallera Jove 2023

Novena marató de donació de sang solidària la gallera Jove 2023

Els únics requisits són ser major de 18 anys i pesar més de 50 quilos i no anar en dejú…El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana anima a donar sang i recorda que els hospitals no paren per vacacions i necessiten la solidaritat dels donants per continuar funcionant

En aquesta línia, els metges recorden que Espanya és líder en trasplantaments gràcies també a la gran solidaritat dels donants de sang

L’Ajuntament d’Alzira anima a tots els ciutadans a donar sang, i especialment a la gent jove

Els organitzadors de la marató de donació de sang solidària confien a superar les 218 donacions aconseguides l’any passat

Els organitzadors fan èmfasi en la necessitat d’atraure el primer donant, aquell que mai no ha donat i que permet amb el seu gest que els hospitals continuen funcionant