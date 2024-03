Durant les Falles a València, la consellera Nuria Montes destaca un augment significatiu en l’ocupació hotelera

Arribant al 85% aquest cap de setmana i preveu assolir el 80% fins al pròxim dimarts.

Tot i que el dia de Sant Josep no siga festiu en totes les regions, s’espera l’arribada de turistes principalment de la Comunitat Valenciana.

El sector turístic està satisfet amb les reserves, ja que aquestes festes atreuen visitants de tot el món, essent reconegudes com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

El pronòstic de bon temps ha beneficiat les previsions, animant a més turistes a gaudir de les festivitats no solament a València, sinó també a altres localitats.

Generalitat dóna suport a la promoció d’aquestes festivitats com a grans esdeveniments turístics, considerant-les úniques i plenes d’experiències per als visitants.

S’ha impulsat una campanya digital a través de diversos canals per difondre les activitats i actes més destacats de les Falles de 2024, destacant tant en el portal turístic com en xarxes socials com Facebook, Instagram, TikTok, Twitter i YouTube.