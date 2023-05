L’Observatori del Canvi Climàtic oferix activitats gratuïtes per a famílies els dissabtes al matí

Dissabtes DiverActius de maig i juny

La Fundació València Clima i Energia oferix tallers per a públic familiar els dissabtes al matí. Amb el doble objectiu d’oferir activitats lúdiques i fomentar la sensibilització mediambiental. Per a participar en els tallers, que són gratuïts, és necessari inscriure’s prèviament, ja que l’aforament és limitat.



Les activitats, a càrrec de formadors i educadors especialistes en medi ambient. Es desenvolupen a partir de les 11 h del matí en les instal·lacions de l’Observatori en el barri del Cabanyal, al carrer doctor Lluch, 60 de València.

Les inscripcions per al mes de maig ja estan obertes i en les pròximes setmanes s’habilitarà el procediment per als tallers de juny.

Este mes de maig s’ha programat un taller de reciclatge per a xiquets i xiquetes amb edat recomanada a partir dels 7 anys i el contacontes “L’abella Zoom Zoom”. Dissenyat per a la franja d’edat dels 3 als 7 anys. Els menors han d’anar sempre acompanyats.

Emilio Servera, responsable de l’Obervatori del Canvi Climàtic de València, ha explicat que “els Dissabtes DiverActius són una aposta de la Fundació València Clima i Energia. Per oferir activitats que permeten als més xicotets aprendre divertint-se. I a més prendre consciència de la importància de preservar el planeta i lluitar contra el canvi climàtic. És important prendre consciència que les nostres accions quotidianes poden contribuir a reduir els efectes del calfament global”.

L’Observatori del Canvi Climàtic és el centre educatiu i divulgatiu de València per a formar, conscienciar i sensibilitzar enfront del canvi climàtic. El disseny del centre i dels seus recursos expositius en el Cabanyal conformen un espai interactiu i dinàmic, que servix com a punt de trobada per a tota mena de públic.

Les inscripcions es realitzen en el següent enllaç: bit.ly/3gV0yZ9