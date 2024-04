Les obres per a participar en la XLII edició d’este certamen, que “fomenta l’activitat literària i reivindica les grans figures de la literatura valenciana”, estarà obert fins el 7 de juny

En esta convocatòria es reconeix, per primera vegada, el còmic

Es repartixen premis que oscil·len entre els 6.000 i els 12.000 euros

L’Ajuntament ha obert el termini per a presentar-se als Premis Literaris ‘Ciutat de València’, convocats “per a fomentar l’activitat literària i reivindicar les grans figures de la literatura valenciana”. El pressupost total d’esta convocatòria és de 82.000 euros (10.000 més que en la passada edició) i esta quantitat es repartirà entre els guanyadors, que rebran premis que oscil·laran entre els 6.000 i 12.000 euros. El certamen, que en els últims anys s’ha convocat en huit modalitats, quatre gèneres i dos llengües, enguany ha inclòs, per primera vegada, el Premi de Còmic Josep Sanchis Grau.

El tràmit per a participar en esta convocatòria es pot realitzar fins al 7 de juny. I segons les bases d’estos premis, que compten amb més de quatre dècades d’existència i una projecció internacional, podran presentar-se totes les obres (novel·les, contes, poesies, peces teatrals, assajos i còmics) originals i inèdites, escrites en valencià i castellà per persones de qualsevol nacionalitat.

En la modalitat de narrativa s’han convocat els premis Isabel de Villena de narrativa en valencià i el Vicente Blasco Ibáñez de narrativa en castellà, dotats cadascun amb 12.000 euros. Amb poesia es pot optar al premi en valencià María Beneyto i al de castellà Juan Gil-Albert amb una dotació de 6.000 euros cadascun.

Per als premis de teatre en valencià Eduard Escalante i teatre en castellà Max Aub s’ha previst una dotació de 8.000 euros en cada modalitat; mentre que els premis d’assaig en castellà Celia Amorós i assaig en valencià Josep Vicent Marqués estaran dotats amb 10.000 euros cadascun. Finalment, el premi que porta el nom de l’historicista espanyol, i figura de l’Escola Valenciana de còmic, Josep Sanchis Grau, s’ha disposat d’una partida de 10.000 euros.

Totes les obres podran presentar-se, amb pseudònim, en el termini de trenta dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP, tant presencialment com per correu electrònic o per la seu electrònica municipal.

En la passada edició, es van presentar més de 1.646 obres que van ser valorades per 44 persones, entre perjurats i jurats especialitzats, que van ressaltar “l’excel·lència” de Assegut a la dreta del pare, de Jovi Lozano-Seser, guanyador del Premi Isabel de Villena de narrativa en valencià; de La terra i la paraula de Juli Capilla, destacat amb el Premi Josep Vicent Marqués d’assaig en valencià; de L‘encant dels xiquets de Manel Dueso Almirall, que es va alçar amb el Premi Eduard Escalante de teatre en valencià; i de Canvi de mans, de José Ángel García Caballero, Premi Maria Beneyto de poesia en valencià.

També van ser premiats Carmen Ródenas, Premi Vicente Blasco Ibáñez de narrativa en castellà, per la seua obra El talento; Francisco Carreño, Premi Celia Amorós d’assaig en castellà, per Los impostores; Javier Liñera, Premi Max Aub de teatre en castellà, amb Lo peor que le puede pasar a un niño; i Carmen Palomo Pinel, Premi Juan Gil-Albert de poesia en castellà, per Ser mirada.

Dijous que ve 2 de maig, la Fira del Llibre acollirà la presentació de les edicions d’estes obres.