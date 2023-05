Obert el termini per sol·licitar les ajudes a l’esport d’Alzira

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Esports, atorgarà subvencions a l’esport local per a l’any 2023. De les quals poden beneficiar-se les associacions, clubs, entitats esportives i esportistes de la localitat.

Les subvencions queden establides en quatre modalitats: la modalitat A per als programes anuals de funcionament i manteniment general d’entitats. La modalitat B per als partits, competicions, tornejos i esdeveniments esportius de caràcter extraordinari. Al marge de la programació general de caràcter ordinari dels clubs; la modalitat C per a les competicions i esdeveniments esportius organitzats amb motiu i entorn de les festes patronals de Sant Bernat. Per últim la modalitat D per a les ajudes a l’esport d’elit.

Per acollir-se a les subvencions caldrà presentar-les en el Registre General de l’Ajuntament d’Alzira. Per qualsevol dels mitjans establits en la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A més, les entitats i esportistes subvencionats quedaran obligats al compliment d’una sèrie de condicionants per a garantir l’ús correcte de la subvenció.

Per a obtenir més informació es pot consultar en la pàgina web de l’Ajuntament d’Alzira, www.alzira.es

Fernando Pascual, regidor d’Esports, ha destacat que “amb estes ajudes les entitats i esportistes locals tenen la possibilitat de fomentar i incrementar la seua trajectòria esportiva. Facilitar la tasca i el treball als clubs i als esportistes alzirenys”.