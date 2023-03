Oberta una nova convocatòria d’Escènia a Foios

El termini per a presentar els projectes és del 14 de març al 15 d’abril

Foios obri la convocatòria per a la XXI edició d’Escènia. La mostra de teatre emergent que, sens dubte, s’ha convertit en un dels esdeveniments culturals més destacats del municipi i que, cada any, guanya en participació i qualitat de les propostes presentades.

Així, el termini per a presentar els projectes ja està obert fins al pròxim 15 d’abril de 2023.

Requisit per a participar és ser un grup de teatre o companyia teatral emergent

L’únic requisit per a participar és ser un grup de teatre o companyia teatral emergent – es considera emergent tindre un màxim de tres anys de trajectòria professional – i disposar d’un espectacle escènic destinat a un públic jove/adult. No es podran presentar companyies premiades en l’última edició d’Escènia.

Si es compleixen amb aquests requisits, el següent pas serà emplenar la sol·licitud. Disponible a la web de l’Ajuntament, i adjuntar la següent documentació: el dossier de l’obra amb la sinopsi. La fitxa artística i les necessitats tècniques. El currículum de la companyia i els actors i actrius, material fotogràfic, l’enllaç de l’espectacle complet amb una mínima qualitat i, en cas que n’hi haguera, articles de premsa.

De tots els projectes presentats, l’Ajuntament de Foios seleccionarà els quatre que conformaran la XXI edició d’Escènia. Que se celebrarà del 5 al 15 de juliol. La comissió de selecció la conformarà un grup representatiu d’espectadors, membres del Consell Municipal de Cultura, membres de l’escola de teatre i professionals del sector.

Els quatre espectacles que conformaran la Mostra d’enguany, podran optar als següents premis: Primer Premi, atorgat pel jurat. Que estarà dotat amb un màxim de 4.000 €; el Segon Premi serà de 3.500 €; el Tercer Premi de 3.000 €; i el Quart Premi de 2.500 €. Aquests tres últims dependran de les votacions del públic assistent a la mostra.

Per al regidor de Cultura, Juan José Civera, “Escènia és un dels nostres emblemes culturals i una oportunitat per a les companyies de teatre emergent. Cada any, aquesta Mostra no només compta amb una gran resposta per part dels nostres veïns i veïnes. Sinó que també els espectacles presentats tenen una major qualitat artística, i en aquesta edició esperem continuar augmentant el nivell dels projectes presentats”.