Oberta zona de jocs infantils plaça del Cedre

La nova zona de jocs de la plaça del Cedre ja està oberta i es completarà amb la reforma del jardí que es codissenyarà amb la ciutadania

Sergi Campillo destaca “la importància del diàleg constant amb el veïnat per a configurar les zones verdes del barri”

La nova zona de jocs infantils del jardí de la plaça del Cedre, al barri de Ciutat Jardí, ja està oberta. En la ubicació consensuada amb el veïnat i amb capacitat per a 74 xiquets i xiquetes de diferents edats.

Esta intervenció municipal, que ha atés una proposta de la ciutadania. Sorgida dels pressupostos participatius DecidimVLC, ha comptat amb un pressupost de més de 100.000 euros.

Amb esta partida s’ha remodelat el parc i també s’han instal·lat bancs i suports isquiàtics, així com una rampa per a millorar-hi l’accessibilitat. “L’obra es completarà amb una altra actuació, la de la reforma integral de l’esmentat jardí, que es desenvoluparà, també a proposta ciutadana. Amb un projecte codissenyat de manera participativa per adaptar este espai consolidat. Que és un ‘oasis’ a l’estiu, en una nova zona enjardinada conforme les noves exigències del segle XXI”. Tal com ha anunciat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.



Associació de veïns i veïnes de Ciutat Jardí

Després de recorrer esta zona de jocs infantils amb l’Associació de veïns i veïnes de Ciutat Jardí, “que renovada amb un disseny fruit de les converses amb el veïnat. Demostra que la col·laboració ciutadana és essencial per construir projectes de ciutat”. El vicealcalde Sergi Campillo, s’ha compromés “a codissenyar l’espai enjardinat de la plaça de manera participativa. Per a reconfigurar-lo i adaptar-lo als valors dels jardins sostenibles del moment”.

Pel que fa a les obres de la zona de jocs infantil, ha recordat que, habilitada a la placeta sud del jardí, deixant la zona central lliure per a usos múltiples, simula tres arbres a diferent nivell on l’escenografia d’animals, elements naturals sobredimensionats i un acolorit paviment de seguretat són el fil conductor de la història imaginativa a desenvolupar pels xiquets i xiquetes del barri.

“En un primer moment el disseny que vam proposar no acabava de convéncer el veïnat, per tant, dialogàrem amb ells per dissenyar-lo de nou i este és el fruit del treball de col·laboració entre la persona proponent de la proposta i l’associació veïnal del barri”, ha reiterat el també regidor d’Ecologia Urbana.

Finalment, la zona de jocs “molt cridanera i versàtil” posseïx estructures per a l’escalada, ponts i tobogans. I a més a més, ha millorat l’accessibilitat de l’espai transformant una de les quatre escales en rampa.

“Amb esta intervenció, el barri ha augmentat la seua dotació de jocs infantils i ha cobert la necessitat d’elements lúdics per a les xiquetes i els xiquets més majors”, ha afegit el vicealcalde Campillo.