Obertura termini ajudes municipals lloguer 2023 a València

Les ajudes inclouen el lloguer d’habitacions dins d’una vivenda, i no únicament de la vivenda sencera

Demà s’obri el termini de presentació de sol·licituds per a accedir a les ajudes municipals al lloguer 2023

Amb la publicació en el BOP, hui dimecres 21 de juny, de la convocatòria de subvencions destinades a ajudes municipals al lloguer 2023. Demà dijous s’obri el termini perquè les persones interessades puguen presentar les sol·licituds per a ser beneficiàries d’estes subvencions socials.

L’objecte de la convocatòria és la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades al pagament de la renda del lloguer d’habitatge o habitació corresponent a l’exercici actual, 2023.

Les persones destinatàries de les ajudes seran persones físiques majors d’edat que complisquen amb els requisits especificats en la convocatòria. Amb la finalitat de facilitar l’accés i permanència en un habitatge o una habitació en règim de lloguer en el terme municipal de València.

De fet, la novetat més destacada de l’edició d’enguany, a més de l’increment pressupostari. És que, per primera vegada, podran accedir a les ajudes aquelles persones que lloguen habitacions dins d’una vivenda. És a dir, que no serà necessari llogar un habitatge sencer com a residència per a poder ser beneficiari o beneficiària d’estes ajudes municipals.

Les persones beneficiàries rebran una ajuda que abastarà el 40% de les mensualitats de gener a novembre que s’hagen satisfet pel lloguer d’habitació o vivenda habitual i permanent. Amb un import màxim mensual de 280 €/120 €.

Este import es multiplicarà pel nombre de mesos de vigència del contracte i conforme els rebuts efectivament abonats. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser superior a 3.080 € anuals per persona beneficiària.

Tal com establixen les bases de la convocatòria, la gestió de les ajudes s’ajustarà als principis de publicitat, concurrència, transparéncia, objetivitat, igualtat i no discriminació. Així com a l’eficàcia en el compliment d’objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos. La iniciativa forma part del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2025 de l’Ajuntament de València.

El límit de la renda de lloguer per a poder sol·licitar les ajudes es manté en 700 € mensuals per a l’habitatge (en el cas del lloguer d’una habitació, la renda mensual podrà ser fins a 300 euros). També es manté el nivell d’ingressos màxims de la unitat de convivència amb caràcter general en 3,5 vegades l’Indicador de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Quan es tracte de famílies nombroses categoria general o de persones amb grau de discapacitat intel·lectual o del desenvolupament. Discapacitat física i sensorial superior al 33% i inferior al 65% els ingressos màxims serà de 4 vegades l’IPREM, i de 5 IPREM per a les famílies nombroses de categoria especial o persones amb discapacitat física i sensorial amb grau igual o superior al 65%.

La convocatòria compta amb un pressupost total de tres milions d’euros. Ampliables fins a quatre, amb la finalitat d’aconseguir i donar cobertura a totes les necessitats residencials de la ciutadania. Cada sol·licitud, signada per la persona que sol·licita l’ajuda, haura de presentar-se en el model normalitzat d’ús obligatori, el qual pot obtindre’s en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de València, així com en la seu electrònica de la página web de l’Ajuntament: www.valencia.es

