Obres de Millora Obstrueixen la N-220: Nova Entrada a l’Aeroport de Manises

Creació d’un Espai Ajardinat per a Connectar la Població

Investiment de 90 Milions d’Euros per a Millorar la Seguretat i Fluidesa del Tràfic

La carretera N-220 ha interromput el seu tràfic a causa d’importants obres que busquen millorar l’accés a l’aeroport de Manises. Aquestes obres tenen com a principal objectiu augmentar la fluidesa i la seguretat vial, al mateix temps que es busca integrar millor ambdues zones de la població.

Un dels punts més destacats d’aquesta renovació és la creació d’un espai ajardinat que servirà com a punt de connexió entre les diferents àrees de Manises. Rafa Mercader, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Manises, ha expressat que aquesta obra representa una oportunitat per a “cosir” la comunitat, afavorint així una connexió social més forta dins del poble.

A més de la millora paisatgística, el projecte porta amb si altres avantatges per a la població local. La població guanyarà en zones verdes, ajardinades i esportives, proporcionant espais per a que els residents puguen gaudir del seu temps lliure. La seguretat vial també serà notablement millorada, satisfent així una reivindicació històrica dels manisers i maniseres, molts dels quals treballen a l’aeroport.

El suport i la col·laboració han estat claus en l’avanç d’aquest projecte. L’ajuntament ha expressat la seua gratitud cap a la delegada de govern, Pilar Bernabé, per la seua disposició a reunir-se personalment amb els representants locals i per oferir detalls sobre les etapes i procediments de les obres.

Amb un pressupost que ascendeix a quasi 90 milions d’euros, les obres prometen transformacions significatives. La fase més ambiciosa, en la qual es procedirà al soterrament del tràfic, està programada per durar al voltant d’una any. Aquest ambiciós projecte no solament millorarà l’accessibilitat i la seguretat de la zona, sinó que també impulsarà la qualitat de vida i el benestar dels residents de Manises.