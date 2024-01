Instagram, X, Facebook comunicarà les obres de rases superiors a 25 metres en carrers, places i avingudes

“Volem ser més transparents i que els ciutadans coneguen les obres que els poden afectar per a reduir els possibles inconvenients”, explica Juan Giner

El 44% dels avisos d’incidències en la via pública es reben en OCOVAL a través de les anomenades a la Policia Local

L‘Oficina de Coordinació d’Obres de València (OCOVAL) ampliarà la seua presència en les xarxes socials. Amb la finalitat d’oferir informació sobre les obres i rases, que siguen superiors als 25 metres. Que s’estan executant als carrers, places i avingudes de la ciutat de València.

D’esta manera, s’oferirà tota la informació a través de Facebook, X (@OcovalVLC) i Instagram (@ocovalvlc) sobre les obres de rases que s’autoritzen a les empreses habituals subministradores d’aigua, llum, telefonia o gas. “Volem ser més transparents i que els ciutadans coneguen les obres que els afecten. Que s’inicien prop dels seus barris, els seus carrers i les seues cases per a reduir els possibles inconvenients que sempre es generen. Volem continuar treballant per una ciutat més amable i que les obres tan necessàries no es provoquen problemes per als veïns”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner .

Un dels objectius d’OCOVAL consisteix a agilitzar la tramitació de llicències de rases de manera que este tipus d’infraestructures es realitzen amb més seguretat i qualitat, ja que a la ciutat de València cada dia s’autoritzen les obres d’entre 5 i 12 rases relacionades amb empreses de subministrament.

Amb esta nova iniciativa, es pretén ampliar les vies de comunicació amb la ciutadania. En este sentit, cal destacar que en l’actualitat, el veïnat de València que vol realitzar avisos d’incidències en la via pública utilitza ja diferents canals de l’administració municipal. Així, el 44% dels avisos que arriben a OCOVAL es reben a través de la Policia Local; el 27% es recullen pel servici 72 hores i telèfon gratuït 900 72 11 72; un 14,30% es comunica a través del telèfon 010; el 4,5% de les incidències es recullen en les inspeccions de la mateixa OCOVAL; l’1% arriba a través de la pàgina web de l’oficina de coordinació; i el restant 6,2% per altres servicis municipals.