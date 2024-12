Comença el programa VLC Ambassadors: 14 professionals atrauran inversió i oportunitats per a València

L’oficina Invest in València, impulsada per l’Ajuntament de València i la Cambra de Comerç, ha llançat el programa València Ambassadors

Una iniciativa destinada a projectar la ciutat com a referent en inversió, innovació i turisme a escala internacional.

Segons la regidora de Turisme, Innovació, Agenda Digital i Captació d’Inversions, Paula Llobet, el programa mobilitzarà el talent i la influència de professionals i acadèmics amb forts vincles amb València, perquè actuen com a ambaixadors de la ciutat i promoguen oportunitats d’inversió i col·laboracions globals.

Un programa amb visió internacional

Els VLC Ambassadors representaran a València en àmbits clau com l’aeroespacial, la salut, les startups, la logística i les institucions acadèmiques. “La seua tasca serà destacar les fortaleses de València i atraure inversions que beneficien el nostre ecosistema”, ha destacat Llobet.

Els primers 14 ambaixadors inclouen figures destacades com:

Enrique Alberola , assessor del Banco de España.

, assessor del Banco de España. Carlos Bertomeu , president d’Air Nostrum.

, president d’Air Nostrum. Marisa Coca , sòcia d’Accenture.

, sòcia d’Accenture. Rocío Esteve , directora de la California-Spain Chamber of Commerce.

, directora de la California-Spain Chamber of Commerce. Pablo Rueda, membre de l’Agència Espacial Europea.

Diversitat i presència global

Els participants provenen de llocs com els Estats Units, el Regne Unit, Irlanda, Països Baixos i Paraguai, establint una xarxa d’influència que abasta tres continents. Aquesta diversitat assegura que València tinga una projecció global en àmbits estratègics.

Nomenaments i funcions

Els Ambassadors rebran un nomenament oficial i tindran accés a materials promocionals i esdeveniments internacionals per a reforçar el seu paper com a representants de València. La seua tasca és completament voluntària i no remunerada, sent una mostra del seu compromís amb el desenvolupament de la ciutat.

El programa espera incorporar nous membres en 2025, ampliant aquesta xarxa de talent i influència per a continuar potenciant València com una ciutat capdavantera en innovació, turisme i inversió global.