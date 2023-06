Òpera, fusió musical i pilota a Quart de Poblet

Òpera, fusió musical i pilota a mà copen el cap de setmana de Quart de Poblet

MusiQuart oferirà també sarsuela i una mostra del talent dels joves músics pels carrers

El Campionat Autonòmic de Frontó per Parelles celebra les seues grans finals

Música i esport seran els grans protagonistes de l’agenda de Quart de Poblet. Amb dos esdeveniments de gran rellevància que posen al municipi en l’epicentre social.

El Festival Internacional de Música MusiQuart arriba a la seua recta final després d’estar oferint concerts i classes magistrals gratuïts tota la setmana. Per a aquesta vesprada s’ha programat un recital de Sarsuela a càrrec del trio femení Unbeldi. Obrint així el certamen a més gèneres, a les 20.00 hores, a l’auditori Vaig moldre de Vila.

En aquest sentit, s’oferirà l’espectacle de música electrònica Resonances, una estrena absoluta que fusiona dos estils musicals aparentment oposats. El clàssic i l’experimental, el divendres 30, a les 22.30 hores en el Auditori. El dissabte 1 de juliol, a les 20.00 h en el mateix Vaig moldre de Vila, arriba el plat fort de l’edició amb l’òpera de cambra The bear. Del compositor britànic William Walton, sent la primera vegada que puja una òpera als escenaris de MusiQuart.

El concert de clausura està programat per al diumenge 2 de juliol, a les 19.00 h, a l’auditori. El duo Amato-Innamorati, oferirà el concert Romàntics en comparació amb obres de Robert Schumann i Giuseppe Martucci.

A més, d’aquests recitals, el divendres 30, l’alumnat del Conservatori Municipal Mestre Molins. Les escoles de música de l’Amistat i la Va unir i la Escola Coral Veus Ajuntes podran participar en els Centelleigs Musicals. Omplint els carrers de música en diferents punts de la població. El recorregut començarà a la Casa de Cultura a partir de les 18.30 h.

Campionat Autonòmic de Frontó per Parelles

El Mes de l’Esport també està finalitzant i el farà en gran amb les finals del Campionat Autonòmic de Frontó per Parelles. Una cita en la qual el Club de Pilota a Mà de Quart de Poblet tindrà una presència destacada amb noms com el d’Adrián Benito, campió del món d’aquesta disciplina.

La final femenina serà el dissabte, a les 11.30 hores, mentre que les categories masculines faran el propi el diumenge, a les 10.00 i a les 11.15 hores en el frontó municipal del V Torneig Regional Valencià de Jugger de la Comunitat Valenciana. On equips de tot el panorama nacional competiran pel títol. L’esdeveniment arrancarà el dissabte a les 10.00 hores, en el Camp de Futbol Municipal, i s’estendrà durant tot el dia. Es tracta d’una disciplina que s’està implantant a poc a poc i que va sumant aficionats.

L’estiu és una gran època per a gaudir del riu i per això, dona inici el cicle d’activitats al parc natural del Túria amb la proposada “Experiments en Família: Laboratori de ciència i Naturalesa”. A càrrec de la Fundació Limne, el dissabte, a les 10.30 hores.

Barri del Crist també compta amb una àmplia agenda per al cap de setmana

Per part seua, el Barri del Crist també compta amb una àmplia agenda per al cap de setmana. Els i les amants del seté art poden gaudir de la projecció de la pel·lícula “La ciutat perduda”, a les 22.00 h del dissabte 1 de juliol, al Parc l’Amistat. Dins del cicle Cinema a la fresca. A més, per al diumenge s’ha programat el Concert Cor Nabucco, inclòs en la XX Campanya de Concerts d’Intercanvis 2023. A les 19.30 hores, en la Sala d’actes de la Mancomunitat, i per al divendres, a les 20.30 hores, l’escriptora María Vigo Ibáñez presentarà el seu poemari “Camporrobles” en aquest mateix escenari.

D’altra banda, ara que la calor referma res millor que un bon bany en la piscina d’estiu, que obri les seues portes de dilluns a dijous, de 12.00 a 20.00 hores i de divendres a diumenge, d’11.00 a 20.00 hores. A més, l’oficina d’informació turística. En l’antiga estació de Renfe, estarà oberta el divendres, de 16.00 a 20.00 hores i el dissabte, de 10.00 a 14.00 hores.