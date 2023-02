Organització del programa Jove Oportunitat a Quart de Poblet

Quart de Poblet i l’IVAJ, duen cinc edicions amb el programa Jove Oportunitat. Amb l’objectiu d’aconsellar i d’orientar a tots aquells joves que han perdut l’interès en els estudis.

La resposta per part dels joves davant aquest tipus de projectes, Jove Oportunitat. Ha sigut molt positiva ja que una gran quantitat de joves, ha aconseguit trobar un treball o ha tornat als seus estudis.

També, s’han afegit unes mesures paral·leles com per exemple, el pla d’absentisme que te com objectiu erradicar aquesta situació a les aules. Aquesta mesura junt amb altres, com per exemple el programa Desperta’t. Que esta destinat als alumnes que cursen la primera etapa de secundaria, està també l’aula CONVOY.

En definitiva, l’objectiu de totes aquestes mesures es treballar amb tota la comunitat educativa per evitar que els joves abandonen els estudis. El lema conjunt de totes aquestes mesures en aquesta localitat es “CADA DIA CONTA”, ja que cada dia es imprescindible per als joves, tant per al present, com per al futur.