Pacificació del trànsit a l’avinguda Generalitat amb més places d’aparcament a Catarroja

La regidoria de Mobilitat Sostenible executa accions de pacificació «per donar més qualitat de vida al veïnat i augmentar la seguretat dels vianants, ciclistes i patinets», explica el regidor de Mobilitat, Martí Raga.

La regidoria de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de Catarroja porta endavant accions de pacificació del trànsit a l’avinguda Generalitat

La regidoria de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de Catarroja porta endavant accions de pacificació del trànsit a l’avinguda Generalitat. «Aprofitant també les obres del carril bici que discorre per la vorera nord i que s’inclou com un enllaç amb la CV-400 del camí ciclopeatonal entre Paiporta, Catarroja i Massanassa», exposa el regidor de Mobilitat Sostenible i Urbanisme, Martí Raga.

El ramal del carril bici entre la ruta del barranc de Xiva i la CV-400 per l’avinguda Generalitat «permetrà una millor connexió ciclista amb Albal, Benetússer o València augmentant la seguretat de les bicicletes i també dels vianants que no hauran de sortejar els patinets i els ciclistes per la vorera», afegeix el regidor.

A més de la seguretat «és un objectiu principal guanyar en qualitat de vida del veïnat de l’avinguda amb la separació del soroll del trànsit dels balcons i amb més visibilitat respecte dels aparcaments, que es mantenen a l’avinguda, però més allunyats de les façanes», remarca Martí Raga.

Amb les obres del carril, a més, també s’ha executat l’enllaç del passeig central de l’avinguda, amb la unió de les voreres i el desviament del canvi de sentit a la redona. «Amb el desviament aconseguim més seguretat i tranquil·litat per als vianants i un trànsit més ordenat i segur», explica el regidor de Mobilitat Sostenible.

Més aparcament

Les obres del carril bici des del barranc a l’altura del col·legi Paluzié per l’avinguda Vicent Andrés Estellés i per l’avinguda Generalitat porta associat un augment de places d’aparcament.

Per una part es mantenen les de l’avinguda Generalitat, amb l’increment de places reservades per a persones amb mobilitat reduïda i, per altra banda, «es creen quinze noves places per aparcar en la vorera oest de l’avinguda Vicent Andrés Estellés», informa el regidor Martí Raga, aprofitant la reestructuració del trànsit en aquesta via.

Els treballs han obtingut una circulació més ordenada i segura «amb més espai per a la ciutadania, uns trajectes més segurs, més zones d’aparcament, i més qualitat de vida per al veïnat», reafirma el vicealcalde de Catarroja, Jesús Monzó.