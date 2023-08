PACMA denuncia maltractament de cavalls durant el tir i arrossegament d’Albal

Un vídeo exposa els abusos sofrerts pels cavalls en el campionat del passat 21 de juliol

PACMA critica la indiferència dels governs de la Comunitat Valenciana cap a aquestes pràctiques

El partit animalista PACMA, conegut per la seua dedicació a la defensa dels drets dels animals i el medi ambient, ha presentat una denúncia pública sobre els actes de maltractament cap als cavalls presenciats durant el tir i arrossegament d’Albal.

Amb un vídeo publicat, PACMA ha evidenciat els greus abusos que pateixen aquests animals, incloent cops, patades i forçament per accelerar el seu ritme durant el campionat celebrat el passat 21 de juliol.

A les imatges difoses, es pot observar com els cavalls són obligats a arrossegar carros amb fins a 500 quilos d’arena. La pressió per fer que els animals acceleren és tan extrema que es pot apreciar com se’ls força a anar més i més ràpid.

PACMA lamenta profundament que hi haja una actitud de permisivitat per part dels diferents governs de la Comunitat Valenciana cap a aquest tipus d’actes que posen en perill el benestar i el tracte digne cap als animals.

En resposta a aquesta situació, el partit ha advertit que continuaran vigilant de prop aquestes pràctiques perquè es castiguen els abusos contra els animals. Estan compromesos a lluitar per garantir que els drets dels animals siguin respectats i protegits.

