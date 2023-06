Paco Blasco, icona política d’Alzira mor als 92 anys

Durant 20 anys va se l’alcalde millor valorat de la capital de la Ribera. Paco Blasco, com tota la ciutadania el coneixia, va morir anit als 92 anys. La seua figura política va ser determinant durant dècades tant a Alzira com en l’esfera autonòmica. Ja que va presidir la corporació provincial com a representant del PSPV entre 1988 i 1891.

A l’abril de 1979, va aconseguir una aclaparadora majoria absoluta en sumar 13 dels 21 regidors i tres anys després va haver de gestionar la pitjor catàstrofe patida en l’últim segle a Alzira: la Pantanada de Tous.

La seua entrega i esforç davant aquell episodi històric va multiplicar la seua popularitat, la qual cosa li va donar una gran victòria electoral en 1983 i sumar tres nous regidors en el caseller del PSOE. En 1997 es va quedar amb 10 regidors, perdent la majoria absoluta, encara que quatre anys mes tard va recuperar un edil i va tornar a governar en solitari. Tot i que, Paco Blasco, va tenir molts defensors i detractors, en allò que tots coincideixen és que, l’exalcalde, era un treballador incansable, una icona de la política local i un defensor de la ciutadania alzirenya. Alzira ha perdut un home que va fer història a la seua ciutat i al món polític.