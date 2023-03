Pagament amb targeta de taxes i tributs municipals a Foios

Amb el TPV i la passarel·la de pagament, les gestions es podran fer des de casa o al mateix consistori

L’Ajuntament de Foios ja ha posat en marxa el pagament amb targeta de les taxes i tributs municipals. Facilitant els tràmits entre la ciutadania i l’administració pública. D’aquesta manera, amb el TPV i la passarel·la de pagament, no només es podran realitzar les gestions des de casa,. Sinó que es permetrà a la ciutadania abonar el pagament directament en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania del consistori.

Com ha explicat l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “amb aquesta iniciativa, agilitzem i fem més senzills i còmodes els tràmits i gestions municipals. Ja que es podrà pagar directament a l’ajuntament, sense necessitat d’anar al banc i sense haver de fer diverses cues. Primer per a sol·licitar el tràmit a l’ajuntament, després per a anar a l’entitat bancària. Finalment, per a aportar la justificació del pagament de la taxa”.

L’Ajuntament de Foios continua, així, la línia d’acostar l’administració a la ciutadania, simplificant, accelerant i eliminant tràmits, com ja es va fer amb la introducció de l’expedient electrònic i la Seu Electrònica, mitjançant els quals es poden fer múltiples tràmits sense la necessitat de desplaçar-se.