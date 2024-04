La segona jornada de la Setmana de la Salut s’ha centrat en els servicis del nou SASEM els parcs Biosaludables instal·lats en el municipi

Durant la segona jornada de la III Setmana de la Salut a Paiporta, organitzada per la regidoria de Benestar Social, Igualtat i Salut Pública, els residents van tindre accés a una varietat d’activitats destinades a promoure el benestar i la salut en la comunitat.

Com a part d’estes iniciatives, es va dur a terme una xarrada informativa sobre els servicis municipals oferits pel SASEM (Servici d’Atenció i Seguiment per a Persones amb un problema greu de salut mental), a càrrec de la psicòloga municipal Mª Paz Vega.

Este servici, que compta amb un nou local específic proporcionat per l’Ajuntament de Paiporta, brinda atenció i seguiment gratuïts a persones amb problemes greus de salut mental.

El SASEM es descriu com un servici comunitari d’atenció domiciliària que se centra en l’entorn de la persona i la seua família, facilitant la permanència en la llar i en la comunitat. Amb un enfocament psicosocial i multidisciplinari, el SASEM es dedica a promoure l’autonomia personal i social, millorar la qualitat de vida i la integració en la comunitat de les persones d’entre 18 i 65 anys de Paiporta que necessiten suport en salut mental.

Per a accedir a este servici, es pot contactar amb els Servicis Socials d’Atenció Primària Bàsica i sol·licitar una cita amb la Treballadora Social de Referència, qui avaluarà la necessitat d’intervenció i la possible derivació al SASEM.

A més d’esta xarrada, en el Xalet de Català es va dur a terme una demostració sobre l’ús correcte dels parcs biosaludables. Guiats per una fisioterapeuta especialitzada, els assistents van aprendre tècniques adequades per a utilitzar els equips de gimnàstica a l’aire lliure dissenyats per al manteniment físic. Posteriorment, els participants van gaudir d’una breu caminada fins a la pineda del CEIP Jaume I i van rebre una samarreta de regal com a part de la III Setmana de la Salut a Paiporta.

La regidora de Benestar Social, Igualtat i Salut Pública, Sari Ortí, va emfatitzar la importància de mantindre’s actiu durant tota la vida i de fer un ús correcte dels aparells de gimnàstica a l’aire lliure. Ortí va destacar: “Estos parcs oferixen la possibilitat de practicar esport a l’aire lliure, però també ens recorden la importància de cuidar la nostra salut en totes les etapes de la vida”.