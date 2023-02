El consistori destina 223.000 euros al projecte definitiu i ja ha invertit 1,9 milions en una infraestructura que revolucionarà l’esport paiportí. L’empresa guanyadora prima la sostenibilitat

L’Ajuntament de Paiporta ha adjudicat per 223.000 euros la redacció del projecte de la nova zona esportiva amb pavelló cobert que se situarà entre la piscina coberta i el camp de futbol El Palleter, a l’extrem sud del nucli urbà. Amb aquest tràmit, per al qual l’empresa adjudicatària té un termini màxim de quatre mesos, es continua avançant cap a la consecució d’una demanda històrica que revolucionarà l’esport paiportí.

Projecte definitiu

La dotació per a la redacció del projecte definitiu suposa una nova inversió per a fer realitat la zona esportiva. En la qual el consistori ja ha invertit 1,7 milions d’euros en l’expropiació de 21.000 metres de terrenys. Per a complir sentències judicials enquistades durant dècades, en un procediment que es va iniciar al 2018 a iniciativa de la Regidoria d’Esports.

En aquell moment es va posar en marxa un procés participatiu en què es va donar veu als clubs paiportins. Que va permetre l’elaboració d’un avantprojecte en què s’ha de basar el projecte que comença a elaborar-se ara de banda de l’empresa adjudicatària.

Els clubs i entitats esportives de Paiporta han sigut les primeres a conéixer els detalls

Precisament els clubs i entitats esportives de Paiporta han sigut les primeres a conéixer els detalls de la iniciativa guanyadora en el procés d’adjudicació de la redacció del projecte. En la reunió periòdica del Consell Assessor d’Esports, celebrada dies enrere, amb presència de la regidora d’Esports, Marian Val.

Val ha explicat que «és una fita importantíssima per a l’esport a Paiporta el fet de continuar avançant en la tramitació de la infraestructura esportiva més important que afrontem en els últims 40 anys, i que sols serà possible gràcies a uns comptes públics sanejats fruit de la bona gestió dels últims anys, i a l’esforç de les paiportines i els paiportins en benefici de la salut del veïnat, que és, al remat, el que perseguim amb una inversió com aquesta».

La responsable d’Esports ha afegit que «la configuració del projecte definitiu es coneixerà després de polir alguns detalls que ens agradaria millorar. Tenint en compte l’opinió dels clubs, però allò més important és que, com ja vàrem dir a l’inici del procés de construcció del pavelló, aquest és un procediment llarg en el temps, que cristal·litzarà en una infraestructura verda i esportiva moderna, adaptada a les exigències actuals i, sobretot, útil i enfocada a la promoció de l’esport de base».



Una nova zona verda de 21.000 metres quadrats



La candidatura guanyadora del procés d’adjudicació de la redacció ha presentat una idea adaptada a les exigències actuals en eficiència energètica i sostenibilitat. El projecte suposarà la creació d’una gran zona verda i esportiva de 21.000 metres quadrats entre la piscina coberta i el camp de futbol El Palleter. Junt al poliesportiu municipal, el camp de futbol El Terrer i dos escoles: L’Horta i el Jaume I, a la zona sud de Paiporta.

Pavelló cobert

La zona esportiva amb pavelló cobert comptarà amb un gran parc en la part que llinda amb el barranc de Xiva. A més del propi pavelló i una pista d’atletisme d’entrenament.

El pavelló tindrà una superfície aproximada de 3.300 metres quadrats. Comptarà amb pistes per a la pràctica de tot tipus d’esports a cobert. Així com cafeteria, sales de reunions i conferències i magatzems per a les entitats i clubs.



La previsió és que el nou pavelló aprofite la ventilació natural amb obertures nord-sud, sistemes per a la reutilització d’aigua. Una coberta bioclimàtica a base de policarbonat que regule la permeabilitat solar i que compte. En la zona verda, amb vegetació autòctona que reduïsca les necessitats d’aigua. Els panells solars del sostre proporcionaran el 93% de l’electricitat de l’edifici.



Els murs prefabricats, a més, milloraran el rendiment tèrmic, es farà servir enllumenat de baix consum i la forma del bloc. Altament compacte, assegura la reducció de pèrdues i guanys tèrmics.