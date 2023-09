Paiporta celebra la Setmana Europea de Mobilitat Sostenible

L’Ajuntament de Paiporta celebra la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) amb activitats per a xiquets i adults, un dia sense cotxes i passejos a peu, amb bici, patinet per tot el municipi.

Tal i com ha informat el regidor d’Urbanisme, Obres Públiques i Territori de l’ajuntament de Paiporta, Alejandro Sánchez, esta és una ocasió per tal de visibilitzar els projectes en els quals se vol treballar per tal d’aconseguir una ciutat sostenible i,a la volta, conscienciar a la població per tal que s’utilitze més el transport públic i deixar el cotxe a casa, per la qual cosa durant la jornada de hui divendres es tanquen els carrers del centre de Paiporta al trànsit motoritzat.

Davant les mesures proposades des del consistori, la població no ha dubtat en donar la seua opinió al respecte. Mesures que promouen millorar la vida de totes i tots.

Cal recordar que del 16 al 22 de setembre de cada any se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que té l’objectiu de promoure i incentivar l’ús d’opcions sustentables per a mobilitzar-se, amb la finalitat d’aconseguir una mobilitat equilibrada que siga funcional, segura, universal i saludable.