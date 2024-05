La inscripció per a participar està oberta fins a finals de juny i les obres s’exposaran a l’octubre al carrer Primer de Maig

Amb motiu del centenari del naixement del canviat de nom autor valencià Vicente Andrés Estellés (Burjassot, 1924-1993). L‘ajuntament de Paiporta s’unix a la celebració de l'”Any Estellés” amb activitats culturals dissenyades per a enriquir el coneixement i estima per l’obra del poeta.

Una de les activitats excel·lents amb les quals Paiporta celebrarà l’‘Any Estellés’ és “Estellés al Carrer”. Que convida als residents a crear obres inspirades en la vida i obra de l’autor per a posteriorment exposar-les al carrer.

L’Ajuntament organitza esta activitat cultural participativa per a les associacions i la població en general amb la finalitat de donar a conéixer l’extensa obra de l’autor valencià i fomentar la lectura.

Per part seua, l’Ajuntament proporciona teles com a material principal.

Es tracta d’unes teles especials en les quals poder pintar o cosir i que estan preparades per a manipulació artística amb una superfície de 110 cm x 130 cm. A més d’informació i exemples sobre comfet les obres. Una vegada inscrits en la web de l’ajuntament a través de l’enllaç www.paiporta.es/estellés l’organització es posarà en contacte amb els participants per a concretar detalls, dates i coordinació.

Aquells que desitgen formar part d’esta experiència creativa i artística i veure les seues obres exposades a la fi del mes d’octubre al carrer Primer de Maig podrà inscriure’s fins a finals de juny i tindran fins al 14 d’octubre per a finalitzar-les.

Totes les obres es fotografiaran i s’arreplegaran en un catàleg amb informació sobre la creació, l’autoria i el col·lectiu o persona que l’ha fet, a més de ser exposades al carrer. La web de l’Ajuntament albergarà tots els treballs que una vegada finalitzada l’exposició es retornaran als autors. Per a qualsevol dubte, els participants poden contactar amb el telèfon 639620296 o manar un correu electrònic a feets@feets.es.

La regidora de Cultura, Esther Torrijos, destaca la importància de fomentar no sols la lectura, sinó també la cultura local i l’ús del valencià. “Volem que cada persona, independentment de la seua edat, se submergisca en la riquesa cultural de Vicent Andrés Estellés.

Les iniciatives van des de tallers creatius fins a esdeveniments culturals, amb la intenció de crear una connexió tangible amb l’obra del poeta”, comenta Torrijos.



A més, s’estan organitzant tallers dirigits a xiquets i xiquetes de primària. Que combinen elements fonamentals per a millorar les seues capacitats, utilitzant material de l’obra d’Estellés per a enriquir l’experiència.

“La poesia, combinada amb la música i el moviment, aporten beneficis mentals i físics. Volem sensibilitzar el gust per la poesia, la música i el ritme, animant a la lectura de textos poètics“, va afegir Torrijos. També s’ha col·locat una secció especial a la Biblioteca Municipal María Moliner Ruiz amb l’obra de l’autor i recomanacions mensuals per a tot aquell que vulga fer ús d’ella.

“L’Any Estellés transcendirà generacions, consolidant el llegat de Vicent Andrés Estellés en la memòria col·lectiva del nostre poble i animant a totes i tots a conéixer el nostre llegat cultural i participar activament de la cultura” afirma la regidora.

