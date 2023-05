Paiporta establirà espais sense fum

L’Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb l’AECC i aprovarà ordenances per a ampliar els llocs lliures de consum de tabac en un procés participatiu. La UPCCA programa activitats de cara al Dia Mundial Sense Tabac

L’Ajuntament de Paiporta i l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). Han signat un conveni de col·laboració gràcies al qual el consistori se suma a la campanya de promoció d’espais sense fum de l’entitat.

Paiporta és la segona localitat de la província en subscriure l’acord, després de L’Olleria



El conveni s’ha rubricat a instància d’una moció aprovada per unanimitat de tots els grups polítics. Presentada per la Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Salut al plenari municipal.



El conveni té una durada de dos anys i fixa com a objecte la col·laboració de l’Ajuntament de Paiporta. «En la difusió de la campanya de prevenció de l’AECC per a visibilitzar la condició d’espais sense fum els establiments o instal·lacions públiques i/o privades».

Celebració del Dia Mundial Sense Tabac, el pròxim 31 de maig



Amb aquesta finalitat, el consistori «es compromet a promoure la normativa, reglament o ordenança necessària. Per a la limitació del consum de tabac en els espais que es determinen en el terme municipal».

L’elaboració d’aquesta ordenança serà el final d’un procés participatiu en què prendran part associacions i entitats locals. Així com diferents estaments locals i personal tècnic municipal.



A més, amb motiu de la celebració del Dia Mundial Sense Tabac, el pròxim 31 de maig, la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de la Regidoria de Sanitat i Salut Pública de Paiporta ha organitzat diferents accions de sensibilització sobre la prevenció del consum de tabac baix el lema ’A la primavera, respira d’altra manera’.



Així, els dies 29 i 30 de maig hi haurà tallers a totes les escoles i instituts de Paiporta en les quals prendran part centenars de xiquetes, xiquets i joves de Paiporta.



Per al dia 31 s’establiran tres punts d’informació a la ciutadania, a l’Ajuntament, el Centre de salut i el Poliesportiu municipal. On es mostrarà d’una manera clara i didàctica els perjudicis del consum de tabac. Aquestes accions seran impartides per monitores i monitors de Paiporta, que rebran una formació aquest 22 de maig.



A més, la UPCCA continua oferint tallers gratuïts per a tota la ciutadania que desitge deixar de fumar. Per a apuntar-se, cal escriure un correu electrònica a l’adreça upcca@paiporta.es o telefonar al 963971222, en l’extensió 338.