Dissabte passat, 19 voluntaris de diverses edats es van unir en una iniciativa de neteja del Barranc de Paiporta

Organitzada pel Club de Busseig OCEANIDE, l’Associació Units Contra la Basuraleza, ALLIBERA i SEU Birdlife. En col·laboració amb la Regidoria de Medi Ambient i Transició Ecològica de Paiporta i Ecoembes.

Durant l’activitat es va aconseguir retirar més de 100 quilograms de deixalles. Tots els residus van ser acuradament classificats i depositats en bosses en els seus respectius contenidors.

A més, es va coordinar la recol·lecció dels residus més voluminosos per a la seua posterior recollida i trasllat per part dels operaris de l’ajuntament.

El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Óscar Pellicer Gi. Ha destacat la importància d’estes accions per a conscienciar a la població sobre la cura de l’entorn. “És fonamental que tots prenguem responsabilitat en la preservació del nostre entorn natural. Iniciatives com esta demostren el compromís de la comunitat en la lluita contra la brossa”, va afirmar. Així mateix, el regidor recorda el treball que realitza per ESPAI en el manteniment i la neteja periòdica del Barranc. Subratllant la seua contribució a la protecció del medi ambient i la cura de l’entorn del poble.

L’Ajuntament ha promogut bones pràctiques de neteja i sostenibilitat durant tot l’any i, concretament en dates amb major producció de residus com han sigut les Falles. “Des de l’ajuntament, juntament amb els nostres educadors ambientals, treballem constantment per a conscienciar a la comunitat sobre la importància de cuidar el nostre entorn natural fent activitats programades durant tot l’any, incloent-hi neteges del Barranc, eixides a la naturalesa i activitats de repoblació, amb la participació activa de l’alumnat dels centres educatius de Paiporta”.