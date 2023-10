La Regidoria de Comerç reparteix els premis de la campanya ‘Torna a l’escola amb el comerç de Paiporta’

Les persones agraciades en el sorteig han recollit els xecs de 60 euros per a consumir als comerços de la localitat

L’Ajuntament de Paiporta ha repartit aquest divendres els premis de la campanya ‘Torna a l’escola amb el comerç local’. Els comerços adherits a la iniciativa han repartit durant els mesos d’estiu fins a setembre vals entre el clients per al sorteig de 10 xecs de 60 euros. Per a comprar als comerços locals.

El regidor de Comerç José Antonio Redondo, junt a Vicent Ciscar, Primer Tinent d’Alcaldia. Han fet lliurament dels xecs per valor de 60 euros a les 10 persones premiades per consumir en els comerços paiportins. Per al regidor de Comerç “comprar en el comerç local és molt important per a l’economia del municipi. Per la seua aportació a la vida social del poble».

El pròxim 25 d’octubre, amb motiu del Dia del Comerç Local. S’ha organitzat un acte de lliurament de reconeixements a la trajectòria dels quatre comerços més antics de Paiporta. L’esdeveniment, impulsat des de la Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç. Està emmarcat dins de les iniciatives de la nova legislatura per a desenvolupar i donar suport a l’economia local.