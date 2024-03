La regidoria d’Ocupació i Comerç cedix a estos estudiants un espai equipat com a sala de treball.

ACOPA Paiporta ha llançat un formulari en línia on els comerciants poden sol·licitar els servicis d’estos estudiants

L’Ajuntament de Paiporta, en col·laboració amb l’Institut d’Educació Secundària (IES) La Sénia i l’Associació de Comerciants de Paiporta (ACOPA). S’han unit per a col·laborar a partir d’una iniciativa conjunta destinada a promoure l’aprenentatge pràctic i el desenvolupament professional d’estudiants d’informàtica i administració en els comerços locals.

Amb l’objectiu de proporcionar una experiència empresarial valuosa i contribuir al creixement del teixit econòmic i comercial de Paiporta. Tres estudiants de pràctiques d’informàtica i una estudiant d’administració tindran l’oportunitat de realitzar les seues pràctiques en diversos comerços del municipi. Esta col·laboració, que ha sigut possible gràcies al compromís i la coordinació entre les entitats participant. Es presenta com una excel·lent oportunitat per als estudiants d’adquirir habilitats pràctiques. Per als comerciants de rebre suport en àrees clau de la seua activitat comercial.

El regidor d’Economia, Ocupació i Comerç, José Antonio Redondo, ha expressat el seu entusiasme per esta iniciativa. Destacant la seua importància per al desenvolupament econòmic local. “Esta col·laboració entre l’Ajuntament, l’IES La Sénia i ACOPA brinda als estudiants l’oportunitat d’aplicar els seus coneixements en un entorn laboral real. Estem sembrant les llavors per a una futura generació de professionals qualificats i compromesos amb el nostre municipi”.

Un espai equipat com a sala de treball per a estos estudiants

Com a aportació, el consistori, a través de la regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç, cedix a estos estudiants un espai equipat com a sala de treball per a estos estudiants. Des del qual poden fer gestions i complir el seu horari laboral si en el comerç no disposen d’un espai habilitat.

Per a facilitar la participació dels comerços locals, ACOPA ha llançat un formulari en línia on els comerciants poden inscriure’s i sol·licitar els servicis que necessiten. Ja siga la realització de servicis informàtics en el mateix comerç o la creació de micropàgines web en el lloc web de l’Ajuntament.

Els estudiants podran brindar servicis que inclouen la instal·lació i configuració d’impressores i escàners en xarxa o per USB. Maquinari com a targetes de xarxa, àudio, vídeo, emmagatzematge, entre altres, així com configuració de seguretat, cablejat de xarxes d’ordinadors, elaboració de manuals d’ús de programari i assessorament ofimàtic.

A més, oferiran servicis com l’elaboració de webs senzilles, instal·lació de sistemes operatius monopuesto i en xarxa, instal·lació de programari d’aplicació. Actualitzacions de microprogramari i programari base, gestió d’usuaris en sistema operatiu en xarxa Windows o Linux, configuració d’emmagatzematge en xarxa. Elaboració de bases de dades simples, instal·lació i ús de certificats digitals, produccions audiovisuals senzilles, i retoc fotogràfic.

Esta àmplia gamma de servicis proporcionats pels estudiants garantirà un suport integral per als comerços locals, millorant la seua capacitat operativa i enfortint la seua presència digital en el mercat actual.

Per a més informació i per a inscriure’s en el programa, els comerciants poden accedir al formulari en línia a través del següent enllaç: https://bit.ly/hub_lasenia