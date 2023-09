Durant els dies 30 de setembre i 1 d’octubre el municipi acull les actuacions i activitats per a tota la família d’aquesta proposta cultural

Paiporta tornarà a acollir aquest cap de setmana, per tercer any consecutiu, el festival d’arts escèniques al carrer Valencirc, una iniciativa de la FINESTRA Nou Circ que proposa un circ alternatiu per a totes les edats.



La regidora de cultura de l’Ajuntament de Paiporta, Esther Torrijos, convida a totes les paiportins i paiportines a gaudir durant tot el cap de setmana de la cultura i l’art de carrer. Amb actuacions i activitats per a totes les edats. “Estem emocionats de ser part d’això per tercer any consecutiu” afirma.

El dissabte 30 de setembre la Plaça 3 d’Abril Paiporta es convertirà en una gran carpa circense. Oberta que acollirà a la vesprada l’espectacle de fums ‘Ricky, el professor de tenis’ de Gala Produccions. Durant 45 minuts, el públic que vulga acostar-se a la Plaça 3 d’Abril de Paiporta podrà gaudir de les peripècies d’aquest professor de tenis “molt particular que ofereix classes magistrals de tenis allà on el públic li vulga prestar una mica d’atenció”. A continuació, a les 20.00 h, acròbates de l’aire, malabaristes, pallassos i equilibristes. Dirigits per un peculiar presentador, obriran al públic una finestra al món del circ, la fascinació i la il·lusió.

L’endemà, les paiportins i paiportines tindran la possibilitat de realitzar el Taller de Circ en Família, de Sargantana Circ Inclusiu, per a tots els públics. Una activitat lúdica familiar que començarà a les 11.30 h on descobrir els elements del circ a través del joc i l’experimentació. I aquesta mateixa vesprada, a les 18.00 h, es representarà ‘Àvol’, una coproducció del Circ Bover i el Teatre Principal de Palma.

L’obra és una manifestació còmica i reflexiva en relació al paper actual de la cultura a través del circ contemporani. El Circ Bover acaba un cicle de cinc anys d’investigació amb el bambú i les seues possibilitats aplicades al circ. Un treball guardonat amb cinc premis a escala nacional i internacional, i que els ha portats a fer més de quatre-centes funcions per tot el món

I, per a acabar, a les 20.00 h. ‘Arriba!!!’ de José Luis Redondo. Un espectacle de circ amb text i sense música en directe… humor i desequilibris sobre objectes i botelles de vidre per a tots els públics.