Representants de les comissions falleres han acudit al saló de plens per a mantenir una reunió informativa i tècnic. Amb el consistori sobre qüestions d’organització, seguretat i coordinació de cara a les Falles 2023.

A la reunió han assistit l’alcaldessa, Maribel Albalat, la regidora de Cultura, Esther Torrijos, el regidor d’Interior, Vicent Císcar i la regidora d’Igualtat, Laura Jiménez. A més, a la cita han acudit el tècnic de patrimoni. La tècnica de l’UPCA (unitat de prevenció de conductes addictives) tècniques d’Igualtat, i representats d’Espai. Policia Local i Guàrdia Civil per a explicar als representants de les diferents falles com abordar temes com la neteja, la seguretat, la prevenció de conductes addictives o la conscienciació de tots els participants de les festes falleres per a la prevenció de la violència masclista.

L’alcaldessa, Maribel Albalat, ha obert la reunió recordant que en les festes d’agost va haver-hi una coordinació molt efectiva. Amb bons resultats i que ara en falles “totes i tots gaudim d’unes festes tranquil·les i divertides”. Per part seua, Esther Torrijos, regidora de Cultura, ha demanat la col·laboració de tots els implicats. En les festes perquè no es venga alcohol a menors. Tal com reflecteix la llei i per a avisar a les autoritats pertinents davant el dubte que s’estiga cometent algun delicte o conducta impròpia.

“Tolerància Zero”

“Som un poble responsable i anem celebrar aquestes Falles amb la mateixa tranquil·litat que les últimes festes de Paiporta” ha afirmat la regidora. Ha volgut traslladar el lema de “tolerància zero” conforme a la llei respecte a la venda d’alcohol a menors i convidar als presents a col·laborar en la detecció de possibles problemes o altercats per a minimitzar els riscos.

En aquest sentit, des de l’UPCA, s’ha explicat la campanya que es realitza des de l’ajuntament per a conscienciar a tota la societat amb l’ús de l’alcohol en aquesta mena de festes. Per això, s’ha fet lliurament d’uns cartells informatiu. Perquè cada falla els col·loque en un lloc visible, cartells que contenen informació útil amb els telèfons als quals es pot cridar si fa falta.

Laura Jiménez, regidora d’Igualtat ha convidat a totes les comissions a crear sinergia en la lluita contra la violència masclista. S’han entregat cartells informatius amb recomanacions i telèfons perquè els casals posen a la vista i que servisquen de punt informatiu i dissuasiu.

“Si els cartells estan visibles donen seguretat i ajuden al fet que les dones puguen demanar ajuda si ho necessiten” ha afirmat Laura Jiménez, regidora d’Igualtat. Per part seua, l’intendent de la Policia Local Manuel Ocaña. Ha explicat a tots els presents la importància que aquesta coordinació siga de proximitat per a organitzar. Amb tota la informació de primera mà, les possibles intervencions que calga fer.

La recomanació de no tirar petards durant les hores centrals del dia, de 15 h a 17 h

També s’ha donat, des de la regidoria d’Interior, la recomanació de no tirar petards durant les hores centrals del dia, de 15 h a 17 h. Per a permetre el descans de les veïnes i veïns. En aquest sentit, l’alcaldessa ha volgut recordar que a més del descans de totes i tots. Tindre unes hores al dia sense soroll és important per a les persones amb autisme i per als animals.

Sobre la neteja, des de l’empresa pública Espai s’ha recordat que la recollida després de cada mascletà és a càrrec de cada falla. Que per la seua part està tot previst per a mantenir una correcta neteja de tot el municipi en col·laboració amb totes les falles.

Les falles han pogut resoldre els seus dubtes i s’han emportat la cartelleria que des de l’ajuntament s’aporta com a material informatiu. Per a acabar, Maribel Albalat ha recordat que” és important que els veïns i veïnes de Paiporta tinguen la informació més gran possible abans, durant i després de les Falles”.