Les comissions falleres i la Junta Local han acudit hui al saló de plens per a mantindre una reunió informativa amb alcaldia i les diferents àrees implicades en l’organització de les festes de cara a les Falles 2024.

S’ha detallat la campanya que es realitza des de l’ajuntament per a conscienciar a tota la societat i especialment als menors amb l’ús de l’alcohol en esta mena de festes.

A la reunió han assistit l’alcaldessa, Maribel Albalat, la regidora de Cultura, Esther Torrijos, el regidor d’Interior, Vicent Císcar, la regidora de Benestar Social, Sari Ortí, la regidora d’Igualtat, Mª Jesús López i el regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Óscar Pellicer Gil.

A més, a la cita han acudit tècnics de l’ajuntament Benestar Social (concretament des de UPCCA, Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives) i Igualtat, responsables de l’empresa de manteniment ESPAI, Policia Local i Guàrdia Civil per a explicar als representants de les diferents falles i la Junta Local Fallera com abordar la neteja, la seguretat, la prevenció de conductes addictives o la conscienciació i prevenció contra la violència masclista.

Des de la UPCCA, s’ha detallat la campanya que es realitza des de l’ajuntament per a conscienciar a tota la societat i especialment als menors amb l’ús de l’alcohol en esta mena de festes. Per això, s’ha fet lliurament d’uns cartells informatius amb un decàleg de bones pràctiques i telèfons d’interés perquè cada Falla col·loque en un lloc visible.

Per part seua, des de la regidoria de Medi Ambient s’ha convidat a les Falles a col·laborar amb les accions de recollida de residus i reciclatge que s’han posat en marxa des de l’Ajuntament i s’ha anunciat la creació d’un Premi a la Falla més sostenible per a l’any 2025. “S’anuncia ara perquè res més acabar estes festes les falles tinguen present la sostenibilitat des del principi de l’organització de les falles 2025. Els requisits i paràmetres s’anunciaran degudament pels canals oficials” explica el regidor.

Esther Torrijos, regidora de Cultura, ha demanat la col·laboració de tots els implicats en les festes perquè no es venga alcohol a menors, tal com reflectix la llei i per a avisar a les autoritats pertinents davant el dubte que s’estiga cometent algun delicte o conducta impròpia. En este sentit, des de la Regidoria d’Igualtat s’ha convidat a totes les comissions a crear sinergia en la lluita contra la violència masclista i s’ha agraït la implicació i responsabilitat que sempre demostren en estes festes.