El conveni s’emmarca en el model ‘Educació 50’ per a l’envelliment actiu





L’Ajuntament de Paiporta i La Universitat dels Majors de Florida Universitària han signat el conveni per a la col·laboració del curs 2023/2024, ampliant així les opcions d’envelliment actiu i enriquiment cultural i educacional que des del consistori s’estan oferint a les persones majors del municipi. A la signatura del conveni ha assistit el Primer Tinent d’Alcalde, Vicent Císcar, i la regidora de Benestar Social, Sari Ortí.



Per part seua, María Jesús López, regidora de Persones Majors de Paiporta va assistir a la presentació del curs 2023/2024 a Florida Universitària, en un acte de benvinguda en el qual es va parlar del model ‘d’Educació 50’, que en aquest nou any lectiu compta amb la confiança de més d’un centenar d’alumnes i alumnes que superen els 50 anys. “Coincidim amb la Universitat dels Majors de La Florida en la seua visió de l’educació per a majors. Aquest conveni entre l’entitat i l’Ajuntament de Paiporta és una oportunitat per a dignificar als nostres majors a través de l’educació. Estem molt satisfets d’oferir aquesta oportunitat de creixement i envelliment actiu a les paiportins i paiportines” explica María Jesús López.