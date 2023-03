Les sis comissions falleres, col·legis, particulars, familiars i veïns mostren la seua germanor perquè la Falla Sant Antoni tinga hui el seu monument faller

Després del disgust d’ahir, quan la Falla Sant Antoni es va assabentar que l’artista faller al qual havien encarregat la seua falla no anava a entregar el material. Va començar un moviment solidari a Paiporta. Totes les comissions falleres del poble, diversos col·legis i altres associacions i veïns s’han mobilitzat durant hores per a aconseguir que la Falla puga plantar el seu monument.

La primera mostra de germanor entre totes les comissions va ser durant la mascletà nocturna. Que anit corria precisament a càrrec de la Falla Sant Antoni. Els fallers d’altres comissions van acudir a la cita amb missatges de suport, globus i vestimenta del color blau de la falla. L’Ajuntament va tenyir la seua façana d’aquest mateix color. També es van sentir missatges i càntics que van emocionar a tots els membres de la comissió. A més, durant tota la vesprada i part de la nit les sis comissions falleres de Paiporta van portar ninots i materials a la Falla. A més els col·legis de la localitat també van aportar el seu granet d’arena cedint als fallers els xicotets monuments que havia dissenyat el seu alumnat.

Les xarxes socials de fallers i veïns es van inundar de missatges de suport i esperança. Hui la comissió de Sant Antoni ha començat el dia amb la il·lusió. El sentiment de germanor que li han aportat els gestos continus de solidaritat de totes i tots els paiportins.

“La nostra falla és la més bonica no sols de Paiporta, de tota València”

“El viscut ahir va ser simplement espectacular, la nostra falla és la més bonica no sols de Paiporta, de tota València”. Compta Pilar Jaime, presidenta de la Falla Sant Antoni. “És en coses així quan es veu el fons de la gent, i els nostres joves ho han donat tot, estic molt orgullosa d’ells. “Ahir estàvem molt tristos, però hui és tot alegria i emoció. No puc més que agrair perquè hem rebut afecte i ajuda de tots els fallers i falleres. Veïns i veïnes i també d’artistes fallers que ens ha portat estructures i ninots“. Mentre explica com ha sigut tot, Pilar no pot contindre les llàgrimes, però hui són d’alegria. Els i les joves de la falla han pogut fins i tot escriure els missatges de crítica social i política típics de la Falla. Entre tots han col·locat els ninots aportats per a donar-li una temàtica.

L’obra compta els somnis d’una xiqueta i, des del casal, pot veure’s un enorme cor que els ha cedit la Falla Bressol del Moble de Sedaví. A més d’una enorme guitarra de l’artista faller Francisco Tarazona, juntament amb la multitud de ninots i figures cedides altruistament en assabentar-se de la notícia. “És en aquests moments quan es nota la unió d’un poble” afirma l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat. “Estem tots al costat de Sant Antoni i em sent molt orgullosa de les comissions que tenim a Paiporta. Tots i totes han demostrat que l’esperit de germanor de les falles és el primer i això ens representa com a poble” conclou l’alcaldessa visiblement emocionada per la mobilització que es va viure ahir.

Per part seua, Esther Torrijos, regidora de Cultura, ha volgut traslladar la importància del sentiment d’unió per a superar les adversitats. “La resposta ha sigut impressionant, tots i totes han donat més de l’esperat perquè Sant Antoni puga gaudir d’aquestes Falles com es mereixen. L’esforç que ahir es va fer ha tingut un efecte màgic en tots i totes, aquestes Falles estan sent molt especials i quedaran en el record per sempre”.