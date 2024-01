S’arreplegaran més de 400.000 quilos de taronges, que es compostaran a les plantes de tractament

La campanya tindrà lloc de gener a març

El Servici de Parcs i Jardins ha iniciat la campanya de retirada de taronges dels 9.046 exemplars de tarongers ornamentals (Citrus aurantium) existents a la ciutat. La campanya tindrà lloc durant els mesos de gener, febrer i març. Permetrà la retirada de 400.000 a 460.000 quilos de taronges, que es derivaran a les plantes de tractament per al seu compostatge i posterior reutilització per a usos agrícoles de proximitat.

En la campanya de recollida treballaran 18 operaris i s’empraran 14 mitjans mecànics, entre ells dos tractors amb ferramentes, camions i furgonetes. Per a la campanya de 2024, està previst continuar amb la implementació de la tècnica de retirada mecanitzada pel sistema de vibració. Que permet obtindre rendiments notablement superiors als obtinguts per mitjans exclusivament manuals i s’ha demostrat innòcua per a l’arbratge. No obstant això, en aquells emplaçaments inaccessibles per a la recollida mecanitzada, es realitza la retirada de manera manual.

El regidor de Parcs, Jardins i Espais Naturals, Juanma Badenas, ha destacat que els tarongers ornamentals “contribueixen a millorar l’habitabilitat de la ciutat. Amb el seu color verd perenne, l’ agradable aroma a flor del taronger i els acolorits fruits a l’hivern. No obstant això, la caiguda atzarosa de les taronges, de vegades concentrada després de dies de forts vents, genera problemes de brutícia i fins i tot algun accident. Per la qual cosa és necessari recollir-les i retirar-les de la via pública”.