El segon tinent d’alcalde i regidor de Parcs i Jardins, Juanma Badenas, destaca el reforç de les labors durant esta època

La Regidoria de Parcs i Jardins de València continuarà durant este mes d’agost amb una campanya intensiva de manteniment i conservació de l’arbratge en diversos barris de la ciutat. Així, la programació de poda es realitzarà sobre més de 400 arbres en deu barris de la ciutat (Mestalla, Aiora, Arrancapins, La Punta, Trinitat, La Torre, Patraix i Campanar) i la resta de labors aniran dirigides a tasques de reg, control de vegetació i la retirada de suports en altres 23 barris.

La programació de poda abasta més de 400 arbres d’espècies com ara els ficus, amb 70 arbres en l’avinguda del Port; el paradís (Melia azedarach) amb cures per a 50 arbres entre Aiora i Arrancapins; i la morera sense fruit (Morus alba ‘Fruitless’) amb 88 exemplars en La Punta i La Torre. A més, s’atendran 45 palmeres datileres en Trinitat; 32 oms en Campanar i 93 hibiscos de Norfolk també en Trinitat, la qual cosa suposa un total significatiu d’intervencions dirigides a conservar el benestar i la bellesa de l’arbratge urbà.

El segon tinent d’alcalde i regidor de Parcs i Jardins, Juanma Badenas, ha subratllat la importància d’estes labors de poda i manteniment, “ja que són crucials no sols per a millorar l’aspecte de les nostres àrees verdes, sinó també per a garantir la seguretat dels espais públics”.

“Cada barri –ha continuat Badenas– es beneficia d’un pla detallat que aborda les necessitats específiques dels seus arbres, contribuint així a la salut general del nostre entorn urbà i al benestar de tots els valencians”.

En els districtes de Ciutat Vella, L’Eixample, Extramurs, La Saïdia i Pla del Real es duran a terme diverses activitats de conservació que inclouen el reg d’arbratge viari, el control de la vegetació, la poda de refaldatge i la retirada de tutors, assegurant així la cura contínua i efectiu de les àrees verdes.

Així mateix, en els districtes de Campanar, L’Olivereta, Patraix, Jesús i Quatre Carreres, es faran treballs similars. Estes àrees veuran millores significatives amb el reg d’arbratge, el maneig del creixement vegetal, la poda de branques i l’eliminació d’estructures de suport innecessàries per als arbres joves.

Les actuacions no es limiten a estos districtes, ja que també s’estenen a Rascanya, Benicalap, Pobles del Nord, Pobles de L’Oest i Pobles del Sud, on s’implementaran intervencions similars. Estes inclouen el reg intensiu d’àrees arbrades, el control rigorós de la vegetació invasiva, i tècniques especialitzades de poda per a promoure la salut i la seguretat de l’arbratge.

Finalment, els districtes de Poblats Marítims, Camins al Grau, Algirós i Benimaclet també experimentaran una sèrie de cures integrals que contribuiran a la millora del paisatge urbà i la qualitat de vida dels residents. Les accions en estes àrees abordaran el reg, el control de vegetació, la poda i la retirada de tutors, amb un enfocament a sostindre i enriquir l’entorn natural de la ciutat.

Badenas assegura que “estes labors no sols revitalitzen els nostres espais verds, sinó que també reforcen la nostra dedicació a un ambient urbà verd i ple de vida. Amb cada intervenció, estem enfortint la infraestructura vegetal de València, clau per al benestar dels nostres veïns”.