Pare Noel arriba a Burjassot amb una festa inclusiva el 20 de desembre

El proper divendres 20 de desembre, a partir de les 17.30 h, l’Auditori i la Plaça de la Casa de Cultura de Burjassot es transformaran en una gran vila nadalenca per rebre la màgica visita de Pare Noel.

Aquesta festa, organitzada per la Regidoria d’Educació dirigida per Manuela Carrero, estarà plena de jocs, regals, animacions i moltes sorpreses gratuïtes per a grans i menuts.

Papà Noel començarà el seu recorregut des de la rotonda de l’avinguda 1 de Maig i passarà per la Carretera de Llíria fins arribar a la Casa de Cultura a les 18.00 h, on serà rebut amb una gran nevada i la comitiva municipal. En aquesta ocasió, Papà Noel arribarà en tricicle, aportant un toc únic a aquesta trobada nadalenca.

Una festa inclusiva

Pensant en els xiquets i xiquetes amb necessitats especials, enguany s’ha preparat una hora sense estímuls acústics ni visuals, de 18.30 a 19.30 h, perquè els més menuts puguen gaudir d’un espai lliure de llums intermitents i música.

Amb activitats per a tots i un ambient únic, aquesta cita és una oportunitat perfecta per donar la benvinguda al Nadal a Burjassot. No t’ho pots perdre!

