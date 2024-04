Pares i alumnat gaudeixen dels campaments de Quart de Poblet

213 participen en els campus esportiu i urbà que promouen la conciliació de la vida laboral i familiar en vacances escolars

La jornada de reunió de tot l’alumnat en el riu se centra en la recuperació de jocs tradicionals

Les Regidories d’Educació i Esports han organitzat un any més Quart Concilia. Una activitat en el qual l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil i Primària ha pogut gaudir de les seues vacances aprenent i divertint-se amb un programa ampli i variat.

En aquesta ocasió, han sigut els 213 xiquets i xiquetes de Quart de Poblet han participat en els campaments de Pasqua que s’han desenvolupat durant els dies no festius de Setmana Santa però on sí que hi ha vacances escolars.

130 xicotets i xicotetes han participat en el campament esportiu del col·legi La Constitució. Mentre que 83 s’han divertit al campus urbà del centre María Moliner.

Amb tot, s’ha superat el número d’inscrits del 2023, que va ser de 200. Una de les visites que han realitzat ha sigut al Parc Natural del Túria per a viure una jornada pascuera. Amb mona inclosa com a esmorzar. En aquesta ocasió, la temàtica de la trobada ha girat entorn dels jocs tradicionals.

La regidora d’Educació, Consue Campos, ha visitat a l’alumnat. Destacant la importància d’aquesta iniciativa per a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar durant les vacances escolars de Pasqua.

L’Associació Impuls, Quart per l’Esport i la Fundació Limne s’han bolcat en el desenvolupament de les activitats. Que també s’han adaptat a participants amb necessitats especials. La metodologia dels campaments s’ha enfocat a treballar la participació a través del joc, la coeducació, la creativitat i les tradicions de Pasqua.

El preu d’inscripció ha sigut de 20 euros tota la setmana, no obstant això, per a aquelles famílies que l’han necessitat han pogut optar a un horari extra, de 7.00 a 15.00 hores. Per només cinc euros més. Aquesta opció de conciliació se suma a Quart a l’Estiu, amb propostes d’oci i aprenentatge també per a adolescents, ja que, a més dels campaments en els col·legis, les Cases de Joventut també organitzen activitats durant el mes de juliol. Igual que en altres campaments, l’alumnat amb algun Trastorn de l’Espectre Autista ha tingut suport de monitors especialitzats.