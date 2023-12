La Conselleria d’Agricultura ha qualificat de fita històrica l’enviament del primer contenidor de 20 tones de caquis produïts en la Comunitat Valenciana a la Xina. País originari d’aquesta fruita.

L’obertura del mercat xinés a aquest producte genera altres expectatives per a l’agricultura valenciana gràcies al fet que és un producte de gran qualitat. El Kaki Persimon Bouquet Rojo Brillante viatja a una temperatura de zero graus per a garantir que el producte arriba en les millors condicions.