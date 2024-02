Aquesta jornada, la qual s’ha portat a terme en la ciutat de Gandia, ha estat marcada per la celebració de la reunió de la Junta Executiva del Fons, on s’han planificat les activitats de l’entitat per a 2024.

En aquesta ha participat Rosa martinez, regidora d’Educació, cooperació, solidaritat, promoció del valencià i activitats musicals de l’òrgan de govern de l’entitat municipalista per la solidaritat.

El Fons Valencià per la Solidaritat ha continuat amb les jornades de treball rotatòries de l’entitat, basades en el treball conjunt i la convivència entre les persones membres de la Junta Executiva del Fons.

L’objectiu d’aquests seminaris té un doble vessant: per una banda, es pretén enfortir els llaços entre el Fons i els municipis socis que formen part de la Junta, celebrant les reunions d’aquesta de manera rotatòria entre les diferents localitats; i, per altra banda, es busca enfortir els vincles entre els membres de la Junta amb la finalitat de crear sinergies i de conéixer amb major profunditat, i de manera col·lectiva, el treball de totes les parts. En aquest seminari ha participat Rosa Martínez, regidora d’educació, cooperació, solidaritat, promoció del valencià i activitats musicals del l’òrgan de govern del Fons Valencià.

Gandia -entitat local que ostenta una vocalia dins de la Junta de l’entitat en el nou mandat, representada per l’edil gandienca Liduvina Gil– ha estat el municipi escollit per a acollir el seminari de l’organització d’aquest dijous 1 de febrer de 2024, el qual també ha englobat la celebració de la reunió de la Junta Executiva.

L’alcalde de la capital de la Safor, Jose Manuel Prieto, i la tinenta d’alcalde i membre de la Junta Executiva del Fons, Liduvina Gil, van realitzar una recepció institucional a l’Ajuntament als restants membres de la Junta assistents – Xelo Angulo, presidenta del Fons i tinenta d’alcalde de Xàtiva; Ramón Vidal, vicepresident del Fons i alcalde de l’Olleria; Ferran Lloret, secretari del Fons i regidor de Pedreguer; Vicent Mahiques, tresorer del Fons i alcalde de Barxeta i a les diferents vocalies de l’òrgan; Rosa Martínez, tinenta d’alcalde de l’Alcúdia; Antonio Marin, regidor de l’Ajuntament de Vila-real; Jorge Ivars, tinent d’alcalde de Benissa, i Mentxu Balaguer, alcaldessa de Corbera-, així com al gerent del Fons, Esteve Ordiñana.

Posteriorment, a l’Ajuntament, es va celebrar una reunió on la gerència va transmetre detalladament a la Junta el treball tècnic que s’ha realitzat en l’últim trimestre de 2023. Del mateix mode, els membres de la Junta van traslladar l’inici del seu treball per a aquesta nova legislatura i la incidència d’aquest sobre el Fons.

D’aquesta manera, tant la part tècnica com la institucional van aprofundir el coneixement del treball que es porta a cap, fent transversal la informació. Altres punts d’interés que es tractaren van ser la planificació de les línies estratègiques de cooperació internacional municipalista i d’educació per al desenvolupament per a la legislatura, de les activitats a desenvolupar durant 2024 i de l’enfortiment institucional.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana).

Actualment, el Fons compta amb 142 entitats locals valencianes sòcies (133 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència.

Així mateix, executa projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons és definida per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.