Participació del Consorci en una trobada nacional d’excarceració a França

L’equip campió del món de rescat en accidents de trànsit del Consorci de Bombers de València ha viatjat fins a Limoges (França). A la trobada nacional de rescat en accidents de trànsit d’aquest país, que compleix ja la seua setena edició. Una cita celebrada entre els dies 21 al 24 de juny, i on l’equip valencià ha acudit com a convidat per a realitzar una exhibició. Donada la seua llarga experiència i els seus diversos èxits internacionals.

Fins allí s’han desplaçat els integrants de l’equip Vicente Sala , Sergio Gascó, Josep Monforte, Pedro Barranco, Armando Puerta i Laura Sánchez.

En la trobada els bombers del Consorci han fet front a dos maniobres realitzades en vehicles d’última generació, de la companyia Renault, ja que les noves tecnologies en vehicles suposen nous desafiaments per a les dotacions de bombers. Un nou repte per a l’equip valencià, que ha pogut extraure amb èxit a les víctimes, i que ha rebut valoracions excel·lents.