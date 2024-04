El Parc Empresarial Tàctica torna a convertir-se en l’epicentre de la tan anhelada festa dels Moros i Cristians amb tres dies replets d’activitats plens de fraternitat i esperit fester

El duo les Monipi, conformat per Mónica Valero i Pilar Mateo de la comparsa Almogàvers, serà l’encarregat del pregó que tindrà lloc el diumenge 7 d’abril a les 12 hores al balcó de l’Ajuntament



Des de hui i fins diumenge que ve, Paterna commemora el Mig Any, organitzat per la Federació de Intercomparsas i en col·laboració amb l’Ajuntament, amb un cap de setmana replet d’activitats plenes de fraternitat i esperit fester.

D’aquesta manera, el Parc Empresarial Tàctica torna a convertir-se en l’epicentre d’aquesta festa dels Moros i Cristians que marca l’equador de l’exercici fester de la ciutat de Paterna.

La Tinenta Alcalde de Garantia Social, Igualtat i Tradicions, Isabel Segura ha destacat que “es tracta d’una celebració molt esperada en el calendari fester i cultural de la nostra ciutat per l’arrelament de la festa dels Moros i Cristians a Paterna amb la gaudim tant comparseros/as i veïns/as”.

La celebració donarà principi hui divendres 5 d’abril amb un sopar de germanor entre comparses i discomóvil que s’iniciarà a mitjanit, a càrrec del Dj paternero Rubén del Moral.

La jornada del dissabte 6 s’iniciarà amb el tradicional esmorzar fester al qual seguiran jocs de taules, la inauguració d’un ‘Cervesódromo’ i un concurs de paelles amenitzat amb música des de les 13 hores.

A la vesprada, les diferents comparses participaran en una yincana composta de diferents proves. A més, els assistents tornaran a reunir-se en un sopar de germanor que s’acompanyarà amb l’actuació d’una orquestra Dies de Radi i posteriorment, discomóvil pel Dj Jan.

El diumenge 7, dia gran del Mig Any, els festejos començaran a les 11 hores amb una Missa Solemne pels comparseros difunts a l‘Església Sant Pere Apóstol per a donar pas a l’emocionant pregó des del balcó de l’Ajuntament que enguany serà a càrrec del duo Monipi, conformat per Mónica Valero i Pilar Mateo de la comparsa Almogàvers.

Una vegada finalitzada aquesta cita tan assenyalada a les portes del Palau consistorial, els comparseros i comparseras liderats per les comparses capitanes d’enguany, Tuareg en el bàndol moro i Guererras de Tadmir pel bàndol cristià, marxaran en algaravia pels principals carrers de la ciutat emulant la gran desfilada de les Festes Majors.

El boche d’or del Mig Any ho posarà també un menjar de confraternitat entre veïns i comparseros al parc empresarial Tàctica, on la Federació té previst repartir al voltant de 3.000 racions de “arròs amb fesols i naps” entre els assistents.

Finalment, aquest esdeveniment anual conclourà amb més música del DJ Joan, Maadrasssoo, Obtús i Fat Gordon, a càrrec de la comparsa Almogàvers.