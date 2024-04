El vehicle, que forma part de la campanya emmarcada en la nova edició del Espai Labora mòbil.

Amb l’objectiu d’impulsar i promoure l’ocupació entre els veïns i les veïnes de Paterna, la ciutat rebrà l’autobús LABORA els dies 16 i 17 d’abril.

Es tracta d’una campanya emmarcada en la nova edició del Espai Labora mòbil. Destinada a acostar i donar a conéixer als demandants d’ocupació tota la informació i eines disponibles per a ajudar-los en la seua cerca de treball.

D’aquesta manera, el vehicle actuarà com a punt d’informació i assessorament als paterneros i paterneras en temes d’ocupació i formació. Estarà situat a l’esplanada del cohetódromo en horari de 10.00 a 18.00 hores i comptarà amb alguns dels serveis d’un espai LABORA convencional com són renovar el DARDE i la cerca de formació o demanda d’orientació, entre altres.

Així ho ha anunciat hui el regidor d’Ocupació, Julio Fernández, qui ha destacat que “aquesta iniciativa a la qual ens hem sumat està enfocada especialment al sector de població més jove o aquelles persones en situació de desocupació de llarga duració o majors de 45 anys, entre altres, per a facilitar-los totes les eines a l’hora de trobar una ocupació” al mateix temps que “apostem per la formació necessària per a una major qualitat i estabilitat en la seua inserció laboral”.

Entre les principals qüestions que s’abordaran durant aquests dos dies en aquest espai mòbil destaquen la informació i assessorament tant dels serveis que ofereix Labora com són l’APP de Labora i GVA Jobs, les eines per a la cerca d’ocupació i treball a l’estranger, orientació sobre programes de foment d’ocupació i formació, sobretot, de Certificats de professionalitat així com informació sobre garantia juvenil i JOOPS.