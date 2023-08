Paterna Celebra una Nova Edició de la “Ruta del Foc” en Honra al Santíssim Crist de la Fe i San Vicente Ferrer

“Ciutat del Foc”: Un Viatge Cultural pels Enclaus Emblemàtics de Paterna

Correfoc i Demonstracions en el Cohetódromo: La Pólvora es Converteix en Protagonista

El 22 d’agost de 2023, en plenes Festes Majors i sota la distinció de ser coneguda com la ‘Ciutat del Foc’, Paterna ha anunciat l’organització d’una nova edició de la Ruta del Fuego. Aquesta iniciativa convida als visitants a explorar els llocs més emblemàtics del municipi, tots ells profundament arrelats amb la tradició i cultura de la pólvora.

Els interessats en ser part d’aquesta ruta gratuïta, programada per al dissabte 26 d’agost a les 21.30h, hauran de realitzar la inscripció prèvia trucant al telèfon 96 305 31 24 / 607 218 403 (Whatsapp) de la Oficina de Turismo de la localitat.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament reafirma el seu compromís de posicionar Paterna com una destinació turística d’interès, especialment durant les celebracions en honor al Santíssim Crist de la Fe i San Vicente Ferrer.

La ruta començarà des de la mateixa Oficina de Turismo, situada al carrer Mayor. Aquí, els participants podran gaudir d’una projecció especial sobre la Cordà. A més, podran observar de primera mà la preparació de la zona per la Gran Cordà, incloent les proteccions instal·lades en façanes i començaments, així com els llocs destinats als tiradors. Aquest gran esdeveniment tindrà lloc el diumenge 27 d’agost.

El recorregut inclourà també visites al Monumento del Tirador, a la històrica Església de la plaça del Poble – on tradicionalment es beneeixen els coets – i al Museo de la Cordà situat en les Coves del Batà.

No obstant això, el moment més esperat de la nit vindrà amb el Correfoc, un esdeveniment emocionant organitzat per la Federación de Interpenyas, amb la col·laboració de la colla Gatzara. I per a culminar aquesta experiència immersiva, els assistents podran gaudir d’una mostra de la Cordà, realitzada directament al cohetódromo, sota la supervisió del Consell Sectorial de la Cordà.

Sense dubte, aquesta serà una oportunitat inigualable per a tots els amants de la tradició i la cultura valenciana de gaudir i comprendre més profundament l’essència de la ‘Ciutat del Foc’.