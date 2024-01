A data del 31 de desembre de 2023, Paterna ha registrat una taxa de desocupació del 10%, mantenint la tendència per davall del llindar dels 5.000 parats/as

Amb un total de 57.473 afiliats/as a la Seguretat Social, 52.435 persones corresponen al Règim General i 5.038 com a autònoms/as, la ciutat es manté al capdavant quant a creació d’ocupació i emprenedoria

El regidor d’ocupació, Julio Fernández ha destacat que “gràcies a les polítiques i estratègies municipals de desenvolupament econòmic local. El 2023 ha sigut un any significatiu que ens permet afermar el lideratge de Paterna en xifres de creació d’ocupació. D’autoocupació i emprenedoria i d’activitat econòmica, amb una taxa del 62,3%”

De fet, la ciutat consolida la tendència descendent en les dades de l’atur durant els últims sis mesos de l’any i se situa per davall dels 5.000 parats/as. Una xifra històrica que la ciutat no aconseguia des de fa quinze anys.

I és que les últimes estadístiques del Servei Valencià d’Ocupació i Formació Labora. Corresponents a desembre de 2024 situen en 4.818 el nombre d’aturats a Paterna. Amb 57.473 afiliats/as a la Seguretat Social, 52.435 en el Règim General i 5.038 autònoms/as, aquests últims segons dades de l’INE.

Paterna manté el seu lideratge a nivell autonòmic quant a creació d’ocupació i emprenedoria

“Aquestes xifres demostren que Paterna manté el seu lideratge a nivell autonòmic quant a creació d’ocupació i emprenedoria”. Ha destacat el regidor d’Ocupació, Julio Fernández al mateix temps que ha subratllat que “gràcies a les polítiques i estratègies municipals de desenvolupament econòmic local que impulsem. Hem aconseguit que el 2023 haja sigut un any significatiu que ens ha permés que Paterna aferme la seua posició de lideratge en xifres d’ocupació. No sols en la Comunitat, sinó també a Espanya amb un una taxa d’activitat del 62,3%”.

“Amb aquestes excel·lents xifres quant a generació d’ocupació i descens d’atur no és d’estranyar que Paterna ocupe, per quart any consecutiu. El primer lloc autonòmic i el quinzé de tota Espanya quant a taxa d’activitat, segons dades publicades dels Indicadors Urbans de l’Institut Nacional d’Estadística (INE)”, ha conclòs Fernández.