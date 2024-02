Paterna continua amb la millora de les seues àrees empresarials amb una inversió prevista de quasi 2 milions d’euros per a aquest 2024

L’Ajuntament de Paterna torna a concórrer a la nova convocatòria d’ajudes de l’IVACE amb projectes i actuacions de millora de la xarxa de pluvials, senyalització intel·ligent i creació de zones enjardinades dels seus polígons industrials per a convertir-los en zones sostenibles i integrades en l’entramat urbà de la ciutat

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha destacat “l’aposta de l’Executiu socialista per continuar modernitzant i elevant la qualitat de les infraestructures, equipaments i dotacions de les nostres àrees industrials per a millorar la competitivitat de les empreses en elles situades i afavorir l’arribada de les nostres companyies”

Amb l’objectiu de continuar millorant i modernitzant les seues àrees empresarials, l’Ajuntament de Paterna ha tornat a concórrer a la nova convocatòria d’ajudes que impulsa l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) amb projectes i actuacions que ascendeixen a un total d’1.963.000 euros

Així ho ha anunciat hui l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, qui també ostenta les competències de Promoció Econòmica i Estratègia Empresarial del consistori, qui ha assenyalat que “una de les nostres prioritats és continuar apostant per la modernització de les nostres àrees industrials, tant de les dues àrees que tenim classificades com avançades (Parc Tecnològic i Font del Pitxer) com de les que continuen aspirant a això per a continuar el nostre lideratge en l’impuls de la competitivitat de les nostres empreses així com mantindre espais moderns i sostenibles que permeten atraure l’arribada de noves inversions i companyies a la nostra ciutat”.

Entre les actuacions previstes en aquesta nova sol·licitud d’ajudes enguany destaquen, d’una banda, l’execució de la 2a fase del Pla Integral de Millora Viària, amb la reparació de l’asfaltat i la senyalització de les diferents zones industrials de la ciutat per a continuar amb les actuacions realitzades durant el passat exercici.

Així mateix, està prevista la posada en marxa en la C/ Illes Balears i C/ Vila de Bilbao del Polígon Font del Pitxer d’una xarxa de captació d’aigües pluvials mitjançant embornals i una canalització subterrània amb la connexió a la xarxa general com a reforç per a solucionar la problemàtica derivada de l’acumulació d’aigua davant freqüent aparició d’episodis abundants de pluges intenses en curts espais de temps.

A més, el consistori paternero ha planificat la millora de la xarxa viària del polígon de Font del Pitxer i del Parc Empresarial Tàctica. Per a això, en totes dues àrees es procedirà a l’execució de passos per als vianants adaptats, instal·lació de senyalització intel·ligent, eliminació de biondes o tanques metàl·liques, adequació i protecció de cunetes de recollida d’aigües pluvials i enjardinament de les tanques centrals del vial en totes dues zones empresarials.

Finalment, Sagredo també ha destacat la importància d’altres actuacions vinculades a la millora de la seguretat, de la mobilitat i la convivència en espais als quals milers de treballadors i treballadores es desplacen diàriament i on, com a mínim, romanen huit hores diàries. Entre elles, es troben la col·locació de més hidrants, la reparació de carrils bici i el condicionament de zones verdes.

“A aquesta línia de finançament cal sumar-li els convenis anuals que l’Ajuntament de Paterna manté cada any amb cadascun dels parcs empresarials de la ciutat”, ha conclòs el primer edil.