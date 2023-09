Aquesta inversió se centra en la reparació de diversos carrers de la zona empresarial com són el carrer Ciutat de Sevilla, carrer Ciutat de Sagunt, carrer Illes Balears, carrer Vila de Bilbao, carrer Illes Canàries, carrer Ciutat de Cartagena i Plaça Gerardo Salvador així com en la millora de la senyalització horitzontal i vertical de zona industrial clau en el sector productiu paternero

L’Ajuntament de Paterna destina més de 500.000 euros a la millora de l’asfaltat de diferents zones del Polígon Industrial “Fuente del Jarro”

La finalitat d’aquesta inversió és la reparació de diversos carrers de la zona empresarial com són el carrer Ciutat de Sevilla, carrer Ciutat de Sagunt, carrer Illes Balears, carrer Vila de Bilbao, carrer Illes Canàries, carrer Ciutat de Cartagena i Plaça Gerardo Salvador. Així com la millora de la senyalització horitzontal i vertical d’aquesta zona industrial clau en el sector productiu paternero pel gran volum de negoci, nombre d’empreses i serveis que acull i per on circulen diàriament un important volum de vehicles.

El projecte de pavimentació que s’està executant, cofinançat per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 2023 que té com a objectiu de dinamitzar les àrees empresarials per a continuar consolidant els sis enclavaments industrials del municipi.

Referent a això, la Tinenta Alcalde de Foment i Gestió de la Ciutat, Mercedes Navarro, ha subratllat que “des d’aquest executiu socialista continuem posant en valor les nostres àrees empresarials com a motor econòmic des de la competitivitat i l’eficiència al mateix temps que treballem conjuntament amb cada entitat de gestió en les millores municipals i infraestructures necessàries per a estar a l’avantguarda en el desenvolupament i el creixement de la nostra economia local”.

Mitjançant aquesta renovació dels paviments de calçada al costat de la implantació i reestructuració de la senyalització viària es pretén avançar cap a la mobilitat sostenible en aquesta àrea estratègica empresarial de la ciutat.