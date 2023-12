Paterna duplica el pressupost en Seguretat en 2024 amb una inversió pròxima als 800.000 euros

La partida pressupostària corresponent a Interior, Mobilitat i Sostenibilitat, que passa de 452.000 euros a quasi 800.000 euros. Es destinarà, entre altres coses, a l’augment de recursos materials i equipaments per a la Policia Local. Com la renovació de la flota de vehicles i la uniformitat, a més d’apostar per continuar ampliant el nombre de càmeres de vídeo vigilància i els canons d’aigua del Projecte GUARDIAN en La Vallesa

La Tinenta Alcalde d’Interior, Mobilitat i Sostenibilitat, Nuria Campos ha destacat que “continuarem fent de Paterna un municipi referent, innovador i garantista quant a seguretat ciutadana a nivell nacional”

Així es desprén dels nous pressupostos 2024, aprovats recentment amb quasi 70 milions d’euros i en els quals la partida corresponent a Interior, Mobilitat i Sostenibilitat. Comptarà per a aquest pròxim exercici amb un increment de 316.000 euros més respecte al 2023, la qual cosa suposa un increment del 70% més respecte als 452.000 euros de pressupost de l’any passat en aquesta àrea.

L’increment pressupostari d’aquesta partida permetrà un augment de recursos materials i equipaments per a la Policia Local, ja que es continuarà renovant la flota de vehicles i la uniformitat dels agents, a més de continuar ampliant el nombre de càmeres de vídeo vigilància en tot el terme municipal. “Situarem a Paterna en un municipi referent i innovador quant a seguretat a nivell nacional”, ha subratllat la Tinenta Alcalde d’Interior, Mobilitat i Sostenibilitat, Nuria Campos.

Amb eixe objectiu, en els comptes destinats a vetlar per la seguretat ciutadana se suma el suport al servei de prevenció, planificació i gestió d’emergències de Protecció Civil.

De la mateixa manera, per a millorar l’estacionament i la mobilitat urbana estan previstes inversions destinades a la renovació de bol·lards, el manteniment de semàfors i tota una sèrie de millores previstes en la infraestructura viària al mateix temps que es continuarà treballant en la creació de noves zones d’aparcament estratègiques a la ciutat.

Finalment, i donada la gran quantitat de massa forestal amb la qual compte Patern en La Vallesa, també es contempla una partida de suport per al cos de bombers destinada a la prevenció contra incendis.

Així mateix, es continuarà treballant en l’ampliació del Projecte GUARDIAN, amb la instal·lació de més canons d’aigua regenerada per a continuar protegint del risc d’incendis tota la zona residencial de La Canyada.