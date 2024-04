El famós actor Manu Baqueiro i l’humorista L’Escolà, en l’agenda cultural del Gran Teatre de Paterna aquesta primavera

Durant els mesos d’abril i maig, el Gran Teatre Antonio Ferrandis serà l’escenari de diverses representacions

L’agenda cultural municipal comptarà també amb una gran varietat de produccions locals amb concerts musicals, teatre i esdeveniments benèfics, exposicions i activitats fins a juny, en els diferents espais de la localitat com l’Auditori Antonio Cabeza, el Teatre Capri i el Centre Social de La Canyada

El divendres, 19 d’abril, a les 20 hores, serà el torn de l’obra de Wajdi Mouawad, Cels. Un thriller que sembla cinema, però és teatre, sota la direcció de Sergio Peris-Mencheta i està interpretada per Marta Belmonte, Patxi Freytez/Xoel Fernández, Álvaro Monje, Pedro Rubio i Javier Tolosa.

Per al públic familiar està programat l’espectacle musical d’animació amb cançons populars amb Cucut canta Tu, el diumenge, 28 d’abril, a les 18 hores, dirigit per Manuel Prada i Feli Albaladejo. D’aquesta manera, a través de marionetes, actors i, per descomptat, la música, es podrà gaudir d’un espectacle ple de color i màgia.

El divendres, 3 de maig, a les 20 hores, Eduardo Escartí, Gonzalo Manglano, Javi Reig i Pau Ferrer protagonitzaran l’espectacle musical Lliure. Nino Bravo 100% a Capela, per a homenatjar a Luis Manuel Ferri, el llegat del qual, 50 anys després, està més viu que mai.

La programació d’arts escèniques municipal continuarà el divendres 17 de maig, a les 20 hores, amb la companyia A Forn, que ha rebut números premis al llarg de la seua trajectòria en destacar en els seus espectacles per l’humor crític, la música vocal i la lúdica interpretació de les seues creadores. D’aquesta manera, amb l’obra Les que netegen, Gena Baamonde dirigeix una sàtira utòpica inspirada en la lluita organitzada de les cambreres de pis dels hotels per aconseguir uns drets laborals i socials just.

Durant aquest mes de maig, també està prevista la Campanya Escolar de Teatre en valencià, dirigida a tots els centres educatius de Paterna amb l’obra Clic, els dies 7 i 8 de maig, de la companyia JM Gestió Tetaral així com l’obra Cucut de Bambolina Titelles, els dies 14 i 15 de maig.

Així mateix, la campanya de GiraBarrios de Canti Canti continua actuant amb els jocs i les cançons més divertides en els diferents barris de la ciutat durant els mesos d’abril i maig.

Finalment, el divendres 24 de maig a les 20 hores, el monòleg del reconegut còmic L’Escolà arribarà també al Gran Teatre. Amb Efectiviwonder, Sergio Fernández fa un recorregut humorístic per la seua pròpia infància i les diferències entre el passat i el present.

A més d’aquesta programació, l’agenda cultural municipal comptarà amb una gran varietat de produccions locals amb concerts musicals, de teatre i esdeveniments benèfics, exposicions i activitats fins a juny, en els diferents espais de la localitat com l’Auditori Antonio Cabeza, el Teatre Capri i el Centre Social de La Canyada.