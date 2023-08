Paterna Il·lumina el Cel amb la Cordà 2023

La tradicional Cordà de Paterna: més de 70.000 coets en menys de 22 minuts

Un total de 42 ferits lleus entre la Cordà i la Recordà

L’emblemàtica localitat de Paterna ha tornat a ser l’escenari d’un dels espectacles pirotècnics més impressionants de la Comunitat Valenciana: la Cordà. La nit s’ha omplit amb el resplendor de setanta mil coets disparats en un total de vint-i-un minuts i cinquanta segons, amb tres-cents cinquanta-un tiradors que han utilitzat vora una tona de pólvora, una quantitat equivalent a cinc mascletaes de les Falles de València.

Tot i la magnitud d’aquest esdeveniment, enguany s’ha hagut de lamentar 42 ferits lleus: 26 d’ells han resultat ferits durant la Cordà, mentre que 16 ho han fet durant la posterior Recordà. Es tracta de xifres que, tot i ser lamentables, són esperables en un acte d’aquesta envergadura.

La festivitat no s’ha acabat amb la Cordà. A continuació, els assistents s’han desplaçat fins al Parc Central de Paterna per a gaudir de la Recordà. Aquesta part de la festa, que cada vegada atrau a més gent, ha permès als veïns i veïnes del municipi disfrutar d’un altre espectacle pirotècnic. Com a novetat, pel segon any consecutiu, 60 veïns i veïnes han tingut l’oportunitat, gràcies a un sorteig, de veure l’espectacle des de una posició privilegiada: l’Edifici de la Cordà.

Aquests esdeveniments són una mostra més de la rica tradició festiva i cultural de Paterna, que any rere any aconsegueix congregar a milers de persones, tant locals com visitants, per a ser testimonis d’una de les manifestacions pirotècniques més singulars d’Espanya. Aquesta tradició, amb arrels que es remunten a segles enrere, no només serveix com a espectacle, sinó també com a recordatori de la identitat i història de la localitat. Així, amb la vista posada ja en l’edició de 2024, Paterna continua reafirmant-se com el gran epicentre de la pirotècnia valenciana.