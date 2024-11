Paterna implantarà una xarxa de sirenes als carrers i un És-Alert municipal per a protegir la població davant emergències i grans catàstrofes

L’Executiu socialista incrementa fins als 8.000.000 euros la partida de Seguretat i Emergències en el Pressupost Municipal per a 2025

La ciutat comptarà amb una Xarxa de sirenes per tot el terme municipal que emetran senyals d’alarma i fins i tot missatges de veu i amb un Sistema d’alerta pública a telèfons mòbils d’àmbit municipal

Es dotarà a la Policia Local de diverses unitats de telèfons mòbils via satèl·lit per a garantir les comunicacions d’emergència en cas d’una caiguda de la xarxa mòbil i s’augmentaran les càmeres de videovigilància en tots els punts negres de la ciutat



El pressupost municipal de l’Ajuntament per a 2025 incrementa la partida de Seguretat fins als 8.000.000 euros, amb inversions específiques per a fer de Paterna una ciutat preparada per a gestionar i respondre amb eficàcia a les emergències i les grans catàstrofes.

Així ho ha revelat hui l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo després d’aprovar en Junta de Govern Local els pressupostos municipals per al pròxim exercici, en els quals destaca un important increment i millora en matèria de seguretat per a aconseguir que la població paternera puga estar més previnguda i segura davant qualsevol emergència o catàstrofe natural.

Entre les millores proposades, el primer edil ha destacat la incorporació d’una Xarxa de sirenes per tot el terme municipal que emetran senyals d’alarma i fins i tot missatges de veu així com d’un sistema d’alerta pública d’àmbit municipal, similar al ES-Alert, que permetrà enviar missatges d’alerta via mòbil a la ciutadania paternera.

Així mateix, s’adquiriran diverses unitats de telèfons mòbils via satèl·lit per a la Policia Local de Paterna amb l’objectiu de garantir les comunicacions d’emergència en cas d’una caiguda de la xarxa mòbil i s’instal·laran més càmeres de videovigilància en tots els punts negres de la ciutat susceptibles de patir inundacions per a poder visualitzar en temps real la possible crescuda dels llits.

Referent a això, el primer edil ha destacat que “davant les ultimes circumstàncies viscudes, hem replantejat els pressupostos per a adaptar-los a la nova realitat i continuar fent de Paterna una de les ciutats més preparades i segures de la Comunitat i d’Espanya”. Amb eixe propòsit, Sagredo ha explicat que s’ha realitzat una pujada històrica de la partida pressupostària destinada a Seguretat i Emergències per a introduir en ella tots els recursos tècnics i humans necessaris per a garantir la seguretat ciutadana i les comunicacions davant qualsevol emergència o catàstrofe.