Paterna Impulsa el Comerç Local amb la Campanya de la ‘Tornada al col·le’

Paterna Promou el Consum de Proximitat en la Tornada al Curs Escolar

Una Acció Conjunta: 88 Comerços Locals Participen i L’ajuntament Sorteja 10 Tauletes

El setembre s’acosta i amb ell la tornada a les aules. Aquest moment representa una gran despesa per a moltes famílies amb la compra de llibres de text, material escolar, i altres serveis com dentista, perruqueria per als més menuts, roba i serveis d’òptica. Amb l’objectiu d’ajudar tant als comerciants com a les famílies, l’ajuntament de Paterna ha posat en marxa una campanya especial.

La primera campanya de ‘Tornada al col·le’ s’ha llançat amb l’objectiu de promocionar el comerç local. Un total de 88 comerços del municipi s’han unit a aquesta proposta, que tindrà lloc del 4 al 29 de setembre de 2023. Una aposta per reactivar l’economia local, destacant la importància del comerç de proximitat, essencial per a la vida diària dels ciutadans.

Impulsada des de l’àrea de comerç i smart city, la campanya se centra en ressaltar com els productes tecnològics s’han convertit en elements fonamentals en l’educació d’avui en dia. En aquesta línia, l’ajuntament ha decidit incentivar la participació de la ciutadania sorteigant 10 tauletes.

Els comerciants locals han acollit amb braços oberts aquesta iniciativa, organitzada des de l’Àrea de Comerç i en estreta col·laboració amb diverses associacions locals com multipaterna, PUC (Paterna Unió de Comerç) i APYMEP. Una mostra més de la força i unitat del teixit comercial de Paterna.

Lucas Jodar, regidor de Comerç i Smart City, ha volgut destacar i agrair “l’alta participació i compromís dels diferents establiments locals amb aquesta acció”. A més, ha subratllat que aquest tipus d’iniciatives demostra que “Paterna compta amb un teixit comercial molt potent, divers i dinàmic“, essencial per a l’activitat econòmica i social de la ciutat.

Aquesta campanya convida a les famílies a realitzar totes les seues compres relacionades amb el curs escolar sense eixir de Paterna, reforçant la idea de comunitat i suport mutu entre veïns i comerciants locals.